Цветы будут большими и пышными: когда надо подкормить розы

Пышное и продолжительное цветение роз напрямую зависит от правильного ухода. Одним из важнейших этапов является своевременная подкормка.

Видео дня

Именно удобрения помогают розам наращивать здоровые листья, формировать бутоны и выдерживать болезни. Эксперты рассказали, когда и чем подпитывать кусты, чтобы цветы будут значительно больше, а цветение – обильным.

Когда начинать подкормку

Начинать подкормку роз стоит в начале или в середине весны. Главное условие – угроза заморозков уже должна пройти, а побеги должны подрасти примерно до 10–15 сантиметров.

В этот период растению нужны питательные вещества для активного роста после зимы. Чаще всего используют сбалансированные удобрения, например формулу 10-10-10 (азот, фосфор, калий) или специальные смеси для роз. Удобрение равномерно рассыпают вокруг куста по краю кроны и обязательно хорошо поливают растение.

Если розы посадили весной, подкормку лучше отложить примерно на 6 недель, чтобы растение успело укорениться.

Почему важны основные питательные элементы

Для обильного цветения розы нуждаются в трех основных элементах.

Азот

Отвечает за рост листьев и здоровое развитие растения. Его недостаток приводит к слабому росту и бледным листьям.

Фосфор

Способствует развитию корневой системы и формированию бутонов. Если фосфора мало, роза плохо растет и почти не цветет.

Калий

Помогает формировать крупные бутоны, укрепляет растение и повышает его устойчивость к болезням.

Кроме того, розам нужны и микроэлементы – железо, магний, кальций и другие, которые поддерживают общее состояние растения.

Как подкармливать розы в течение лета

Чтобы кусты постоянно образовывали новые бутоны, подкормки проводят после каждой волны цветения. Это помогает растению быстрее восстановиться и заложить новые цветочные почки.

В среднем в течение лета используют примерно четверть стакана гранулированного удобрения на один куст или жидкие комплексные подкормки.

Ближе к концу лета количество удобрений постепенно уменьшают.

Когда прекращать подкормки

В конце лета или в начале осени подкормки нужно прекратить. Делают это примерно за 6– 8 недель до первых заморозков.

Если продолжать вносить удобрения, роза начнет активно наращивать новые побеги, которые не успеют окрепнуть до холодов. Из-за этого растение может повредиться морозом. В это время лучше замульчировать почву вокруг кустов, чтобы защитить корни от холода.

Какие удобрения подходят для роз

Для подкормки можно использовать разные виды удобрений.

Органические:

компост;

перепревший навоз;

костная мука;

рыбная эмульсия.

Они действуют медленнее, но улучшают структуру почвы.

Гранулированные или жидкие удобрения быстро обеспечивают растение питательными веществами. Также существуют специальные удобрения для роз, в которых уже сбалансированы все необходимые элементы.

Чтобы удобрения приносили максимальную пользу, следует придерживаться нескольких правил:

вносить удобрения только во влажную почву; после подкормки обязательно поливать растения; не удобрять во время сильной жары или засухи; не превышать дозировку.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как ускорить прорастание семян различных овощей.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.