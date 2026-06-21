Чем нужно посыпать газон, чтобы он становился зеленее и гуще: эффективный секрет

Весна — критический период для ухода за газоном, поскольку трава ещё восстанавливается после суровых зимних месяцев и у неё есть лишь короткий период для здорового роста, прежде чем повышение температуры начнёт её высушивать.

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У садоводов есть всего несколько недель, чтобы стимулировать рост более густой травы, позволяя корням глубже проникать в почву, чтобы поглощать больше влаги и повышать устойчивость к летней засухе. Лучше всего избегать искусственных удобрений, поскольку они могут нанести вред дикой природе и, из-за того что они быстро высвобождаются, делают траву зависимой от частой подкормки, что со временем может ослабить развитие корней, пишет OBOZ.UA.

Вместо этого эксперты советуют использовать соль Эпсома (английскую соль), которая, как правило, уже есть в вашей ванной комнате.

Английская соль широко известна как средство для ванн, снимающее мышечную усталость или успокаивающее раздраженную кожу, но она также является натуральным веществом, богатым магнием, который помогает растениям поглощать дополнительные питательные вещества и влагу.

Магний не менее важен для растений, поскольку он помогает им вырабатывать хлорофилл — зеленый пигмент, обеспечивающий фотосинтез. Он обеспечит газоны дополнительной энергией весной, когда она им срочно нужна, позволяя вырастить значительно более густую траву и более крепкие корни.

Английская соль пользуется большой популярностью среди садоводов и широко признана за способность усиливать цвет газонов и делать траву заметно зеленее без особых усилий.

Просто растворите примерно одну-две столовые ложки в литре воды, перелейте в опрыскиватель и равномерно распределите по газону, чтобы избежать появления пятен.

Оптимальное время для внесения соли Эпсома — после дождя, чтобы питательные вещества впитались в почву, а не оставались на поверхности травы.

Продолжайте свой обычный уход за газоном, такой как стрижка, полив или удаление мха весной, и вы скоро увидите, что ваша трава станет значительно гуще и зеленее уже через неделю-две.

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