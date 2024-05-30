Брошу еще одну петарду в бочку не с медом.

Скажите, а что есть в мире люди, которые серьезно полагают, что Богдан Хмельницкий днями и ночами думал о тяжкой судьбе православных единоплеменников и о дальнейшем пути украинского народа и именно поэтому случилась Переяславская рада и все, что потом?

Или им двигали жажда власти, уязвленное мужское самолюбие, ненависть к тем, кто был влиятельнее его?

Точно его союз с русским царем был обдуманным шагом мудрого государственного деятеля или все-таки актом отчаяния, рискованным ходом проигравшегося игрока, чтобы не сказать шулера?

Позволю себе заметить, что чаще всего людьми двигают не государственные интересы и еженощные мысли о страданиях простого народа, которые они хотят облегчить, а тщеславие, алчность, похоть, зависть, желание взобраться на самый верх пирамиды власти, и, что обязательно почти в 100% случаев, плюнуть на тех, кто остался внизу.

Хорошо еще когда плюнуть, а не обоссать, простите.

Когда мы пытаемся приписать кому-нибудь из исторических персонажей вселенскую мудрость, любовь к окружающим и государственное мышление, то чаще всего неправильно оцениваем его побуждения и поступки.

Мы придаем им мотивации современного человека, пытаемся моделировать психологию 300 летней давности, исходя из нашего знания и понимания все цепочки событий, которая последовала после смерти исторической персоны. Это чистой воды имитация.

Все проще, просто кажется сложным с расстояния в несколько веков. Современники событий, наверное, сильно бы удивились узнав как мы все объясняем.

Парис возжелал Елену и похитил ее из дома.

И Троя пала.

История пошла по другому пути.

Вот, собственно, и все.