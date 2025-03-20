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Чем мыть кухонные доски: самые лучшие домашние средства

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
2 минуты
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Кухонная доска

Если вы хотите, чтобы ваши кухонные доски прослужили вам долго, нужно знать всего несколько правил, как за ними ухаживать. Например, чем можно их мыть и чем нельзя.

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Чистая кухонная доска

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем мыть кухонные доски, чтобы они долго служили и были безопасными.

Ежедневная очистка

Нужно ли каждый день мыть кухонные доски

Промойте горячей водой с мягким мылом или гелем для посуды. Вытрите насухо полотенцем и оставьте высыхать вертикально.

Глубокая очистка (раз в неделю)

Как лимоном очистить доску

Соль+лимон: нанесите крупную соль, потрите половинкой лимона, смойте и высушите.

Сода+вода: сделайте пасту из соды и воды, потрите губкой, смойте.

Уксус: протрите доску уксусом (9%) – это дезинфицирует и убирает запахи.

Чем мыть кухонную доску

Удаление запахов

Потрите доску содой или кофейной гущей, затем смойте.

Чем удалить запахи с доски

Защита и уход

Раз в месяц смазывайте доску растительным маслом или пчелиным воском, чтобы она не пересыхала и не трескалась.

Чем защитить кухонную доску

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