Чем мыть кухонные доски: самые лучшие домашние средства

Если вы хотите, чтобы ваши кухонные доски прослужили вам долго, нужно знать всего несколько правил, как за ними ухаживать. Например, чем можно их мыть и чем нельзя.

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Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем мыть кухонные доски, чтобы они долго служили и были безопасными.

Ежедневная очистка

Промойте горячей водой с мягким мылом или гелем для посуды. Вытрите насухо полотенцем и оставьте высыхать вертикально.

Глубокая очистка (раз в неделю)

Соль+лимон: нанесите крупную соль, потрите половинкой лимона, смойте и высушите.

Сода+вода: сделайте пасту из соды и воды, потрите губкой, смойте.

Уксус: протрите доску уксусом (9%) – это дезинфицирует и убирает запахи.

Удаление запахов

Потрите доску содой или кофейной гущей, затем смойте.

Защита и уход

Раз в месяц смазывайте доску растительным маслом или пчелиным воском, чтобы она не пересыхала и не трескалась.

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