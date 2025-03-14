Чайный налет исчезнет за секунду: рассказываем, какими двумя безопасными средствами отмыть чашки

Чай – напиток, который занимает второе место по популярности среди напитков в мире. К тому же каждый человек сможет найти именно свой любимый сорт этого невероятного напитка. Но, нужно помнить, что чай имеет свойство открашивать чашки.

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Редакция FoodOboz рассказывает, какие 2 домашних средства до блеска отмоют налет от чая на чашках.

Лимонная кислота или сок лимона

В грязную чашку насыпьте 2 чайные ложки лимонной кислоты или влейте сок половинки лимона, хорошо потрите чашку, оставьте на 5 минут и помойте тщательно чашку.

Столовый уксус

Ватный диск смочите в уксусе и тщательно протрите весь налет на чашке. Через несколько минут вся грязь посветлеет, а потом вообще исчезнет. Обязательно помойте чашки после.

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