Чем до блеска отмыть нагар и старый жир на пригорелых сковородах: два лучших безопасных домашних средства
Чтобы быстро очистить пригоревшую сковородку, не спешите использовать агрессивные моющие средства. Можно попробовать просто использовать соду, уксус.
Редакция FoodOboz делится полезными советами, как и чем быстро отмыть пригорелые сковороды от нагара и жира.
Для чугуна и стали
Используйте кипячение с содой или уксусом, а для деликатных поверхностей (тефлон, керамика) — безопасное замачивание с моющим средством.
Самый действенный способ — кипячение с содой и уксусом
Посыпьте пригоревшее дно содой и залейте уксусом (пропорции 1:1). Дождитесь, пока смесь перестанет шипеть, и добавьте немного теплой воды. Поставьте сковородку на огонь и кипятите 10-15 минут. Дайте полностью остыть, после чего смойте нагар мягкой губкой.
Альтернативный вариант
Налить воды, добавить 2-3 столовые ложки соды и прокипятить 15 минут, после чего грязь отслоится сама.
Для сковородок с антипригарным покрытием (тефлон, керамика)
Антипригарное покрытие требует деликатности, поскольку его легко поцарапать. Используйте метод замачивания – дайте сковородке полностью остыть (не мойте горячую, потому что она может деформироваться). Налейте внутрь теплую воду, добавьте несколько капель средства для мытья посуды и оставьте на 1-2 часа (или на ночь).
