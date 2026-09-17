Чем чистили зубы в СССР: отбеливающих паст не было

Среди огромного арсенала современных зубных паст особое место занимают те, которые обладают отбеливающим эффектом. Но во времена СССР счастьем считалось в принципе найти в магазине хоть какую-нибудь зубную пасту. Тем не менее, люди стремились иметь белоснежную улыбку.

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Придумывали исключительно домашние методы, ведь специальных средств не существовало, а слаборазвитая советская стоматология не предлагала гигиенических чисток и соответствующих процедур. OBOZ.UA рассказывает, какими методами жители Страны Советов пытались сделать свои зубы белее.

Зубной порошок

Зубные пасты долгое время были дефицитом, поэтому большинство пользовалось зубным порошком (обычно на основе мела). Такие порошки обладали высокой абразивностью и безжалостно царапали эмаль. Поначалу от такого "ухода" зубы действительно становились светлее, но при длительном применении их верхний слой постепенно истончался, что приводило к развитию чувствительности и делало зубы уязвимыми.

Пищевая сода

Этот продукт в СССР заменял людям практически все. В том числе отбеливающие средства для зубов. Соду наносили на зубную эмаль спичкой с намотанным на неё кусочком ваты, влажной тканью или чистили ею зубы с помощью щетки. Средство действовало как жесткий абразив: поверхностный пятнистый налет действительно снимался, создавая иллюзию белизны, но вместе с ним постепенно снимался и защитный слой эмали.

Перекись водорода

Современные ополаскиватели для зубов действительно помогают поддерживать белизну эмали. В советскую эпоху их заменял 3% раствор перекиси. Им протирали зубы или полоскали рот. Некоторые смешивали его с содой до состояния кашицы и обрабатывали зубной ряд этой смесью. Это давало химико-абразивный эффект, но могло приводить к ожогам десен и раздражению слизистой.

Активированный уголь

Несмотря на то, что это аптечное средство имеет черный цвет, его тоже использовали для отбеливания зубов. Таблетку активированного угля растирали в порошок и чистили им зубы. Нетрудно догадаться, что он тоже действовал как жесткий абразив.

Лимонный сок или лимонная кислота

Зубы протирали долькой лимона, если удавалось раздобыть этот фрукт, или чаще просто ополаскивали раствором кислоты. Кислота действительно растворяла поверхностные отложения, но одновременно вымывала кальций из эмали, постепенно делая зубы ломкими.

В результате таких "процедур" зубы на короткое время могли казаться белее, однако эмаль покрывалась микротрещинами, становилась шероховатой, из-за чего налет впоследствии образовывался еще быстрее, а сами зубы начинали болеть от любого горячего или холодного напитка. Поэтому современные стоматологи не советуют прибегать к советским лайфхакам, а пользоваться исключительно достижениями современной медицины.

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