Ужасы советской косметики: как красились в СССР

В советские времена выбор косметики был настолько ограниченным, что многим женщинам приходилось буквально придумывать красоту из подручных средств. То, что сегодня кажется странным, неудобным или откровенно вредным, тогда было привычной частью ежедневного ухода.

OBOZ.UA рассказывает, как принято было краситься в СССР.

Тушь "Ленинградская"

Одним из самых известных косметических символов того времени была тушь "Ленинградская". Достать ее было непросто, а пользоваться – еще сложнее. Выпускали такую тушь в маленькой коробочке, и перед нанесением ее надо было смочить водой или, как часто делали, просто плюнуть внутрь.

Щеточка в комплекте была короткой и толстой, поэтому ресницы часто слипались, на них появлялись комочки, а сам макияж был неаккуратным. Чтобы хоть немного разделить ресницы, женщины иногда пользовались иглой. Такая процедура была не только утомительной, но и довольно опасной.

Лак для ногтей

Настоящий дефицит был и с лаком для ногтей. Чаще всего в продаже попадался обычный прозрачный лак, поэтому модницы сами пытались придать ему цвет.

Один из популярных лайфхаков того времени – добавить во флакон пасту из красной ручки. Ее выдували в баночку, перемешивали и получали самодельный цветной лак. Звучит изобретательно, но результат был сомнительный: паста въедалась в ногтевую пластину, а сами ногти потом приобретали неприятный рыжеватый оттенок.

Подводка из детских карандашей и металлические бигуди

С косметическими карандашами в СССР тоже было туго. Если найти специальную подводку не удавалось, женщины могли использовать даже детские карандаши для рисования. А если посчастливилось достать настоящие, то чаще всего это были синие или красные варианты.

Отдельная история – металлические бигуди. На них не только накручивали волосы, но и делали химическую завивку. Их нагревали в горячей воде, накручивали локоны и даже ложились с ними спать. Это было неудобно, больно и не всегда давало хороший результат. Часто такая прическа превращала волосы в нечто похожее на одуванчик.

Пудра и яркая помада

В макияже тех лет популярными были довольно резкие сочетания. Женщины часто выбирали помады морковного, коричневого или красного цвета. Вместе с ними использовали порошковую пудру.

Хотя пудру того времени иногда считали натуральной, результат часто был далек от деликатного макияжа. Плотный слой пудры, румяна и яркие губы нередко создавали слишком тяжелый и грубоватый образ.

Синие тени как безальтернативная классика

Тени для век тоже не радовали многообразием. Выбор был настолько ограниченным, что о широкой палитре нечего было и мечтать. Часто женщинам приходилось выбирать буквально между синими и светло-синими оттенками.

Кому-то такой макияж действительно подходил, но для многих он лишь подчеркивал усталость, синяки под глазами или делал лицо еще бледнее.

