Чем больше еды, тем дольше холодильник держит холод: рассказываем, как еще максимально сохранить холод при отключениях

Холодильник без света держит холод от 4 до 16 часов, в зависимости от модели, наполненности и частоты открывания дверей. Но лучше всего ориентироваться на 4 часа для холодильной камеры и до 48 часов для полной морозилке. Стоит отметить, что если не открывать дверцу, холодильник может хранить холод больше 16 часов.

Редакция FoodOboz делится полезными советами, как в условиях отключения электроэнергии долго оставлять холод в холодильнике.

Продолжительность сохранения холода

Холодильная камера: 4-6 часов, но современные модели могут держать до 8-10 часов, если дверцу не открывать.

Морозильная камера: полная – до 48 часов, полупустая – до 24 часов.

Как сохранить холод дольше

Не открывайте дверцу: это самое важное правило, чтобы удержать холод.

Охладите камеру заранее: за 2-3 часа до вероятного отключения установите максимальную мощность охлаждения.

Используйте "аккумуляторы холода"

Заморозьте бутылки с водой или соленой водой или приобретите гелевые аккумуляторы и положите их в холодильник до отключения.

Заполните пространство

Чем полнее холодильник, тем дольше он держит холод. Можно заполнить пустые места замороженными бутылками с водой, как указано выше. А также проверяйте состояние продуктов: если свет отсутствует более 4 часов, проверяйте продукты, а мясо и молочные продукты не оставляйте без охлаждения более 2 часов!

