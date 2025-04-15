Часть Украины зацепит кратковременное похолодание: синоптик предупредила о 'сюрпризе'

В среду, 16 апреля, в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха до +23 градусов, однако северные области "зацепит" временное похолодание. В Житомирской, Киевской, Черниговской областях днем будет от +12 до +17 градусов, прольются дожди, поднимется штормовой ветер.

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Такой прогноз обнародовала украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, теплая погода "заняла свое законное место", в среду в большинстве областей днем от +18 до +23 градусов.

В северных областях, кроме Сумщины, ожидается кратковременное похолодание.

В Житомирской, Киевской, Черниговской областях днем не выше +12...+17 градусов.

Прохладнее воздух также достигнет части Черкасчины, прогнозирует синоптик.

"В целом тепло, а вот это локальное завтрашнее похолодание – временное", – написала Наталья Диденко.

По ее словам, в западных, северных и центральных областях ожидается "активный" южный ветер со штормовыми порывами 15-20 метров в секунду.

На юге и востоке ветер более сдержанный, умеренный.

В ночь на среду дожди пройдут в западных областях, а днем ожидаются на севере и Черкасской области.

На остальных территориях сухо и солнечно.

В Киеве 16 апреля похолодает, максимально +12...+14 градусов, днем ожидается дождь с сильным порывистым ветром, поэтому одеваться стоит теплее, посоветовала Наталья Диденко.

В дальнейшем, по словам синоптика, в Украине будет преобладать теплая, комфортная погода.

На Пасху, 20 апреля, повсюду будет солнечно и маловетренно, температура воздуха в пределах +20...+24 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным синоптиков, в начале мая в Украине возможны морозы. Столбики термометров, по прогнозу, упадут до минусовых отметок в период со 2 по 4 мая.

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