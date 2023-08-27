Часть Украины накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

В воскресенье, 27 августа, часть Украины покроют грозы. Синоптики уточнили прогнозируемую переменную облачность, а в западных и северных областях местами кратковременный дождь и гроза.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. На остальной территории без осадков (чтобы просмотреть карту, докройте до конца страницы).

"Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-21°, на побережье морей до 24°; днем 29-34°, в юго-западных областях до 36°, в восточных и Сумской областях 26-31° ; в Карпатах ночью 11-16°, днем 23-28°", – сообщили синоптики.

В Киевской области прогнозируется переменная облачность, однако без осадков.

Ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

В Киеве ночью ожидается около 20°, а днем 30-32° с отметкой плюс.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптикиня Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказала, что осенью погода будет достаточно теплой и даже засушливой. Она отметила, что среднесезонная температура воздуха, вероятно, будет выше на один градус Цельсия по сравнению с показателями последних десятилетий.

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