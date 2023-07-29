Часть Украины накроют грозы: синоптики уточнили прогноз на субботу. Карта

В субботу, 29 июля, половину регионов Украины накроют грозовые дожди. Осадки прогнозируются на западе, востоке и севере нашей страны.

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Во всех областях температура воздуха будет колебаться в пределах +23…+26 градусов тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сильные дожди с грозами пройдут в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Львовской, Ривненской, Волынской и Житомирской областях. Температура воздуха будет в пределах 24-25 градусов тепла.

Также кратковременные дожди с грозой прогнозируются в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях. Столбики термометров в этих регионах покажу в течение дня 22-25 градусов тепла.

В других регионах Украины ожидается переменная облачность, без осадков. На юге страны – в Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму воздух прогреется до +29 градусов.

В центральных областях также прогнозируется переменная облачность. Температура в течение дня ожидается в пределах 23-25 градусов тепла.

В Киеве 29 июля осадков не предвидится. Столбики термометров в течение дня будут показывать комфортные +23…+25 градусов.

Напомним, украинские специалисты говорят, что в этом году у нас лето не самое жаркое. Поскольку дни с высокими температурами быстро сменяются более прохладными. Однако мировые прогнозы обещают нам жаркое будущее.

По мнению синоптиков, в конце июля – начале августа погода останется нестабильной. Не предвидится ни долговременной жары, ни продолжительного антициклона.

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