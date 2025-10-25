Часть Украины накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

В воскресенье в большинстве регионов Украины прогнозируется облачная погода, местами с прояснениями. Столбики термометров покажут от +4 до +17 градусов, в зависимости от региона.

Видео дня

Прогноз погоды на воскресенье обнародовали синоптики Укргидрометцентра. По данным специалистов, последний день недели будет облачным.

Погода в Украине 29 октября

В течение воскресенья в Украине сохранится прохладная и преимущественно облачная погода. На севере температура ночью опустится до +4...+6 градусов, днем поднимется до +10...+12 градусов. Небо будет преимущественно облачным.

Жителям юга Украины синоптики обещают дождливое воскресенье. Осадки возможны в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях, также в Крыму. Температура воздуха будет поливать от +6 до +8 градусов ночью и от +14 до +16 градусов днем.

В западных областях небо в воскресенье будет затянуто облаками, однако возможны прояснения. Ночью термометры покажут +4...+6 градусов, днем – +8...+11 градусов.

На востоке Украины температура будет колебаться от +4 до +7 градусов ночью и от +11 до +15 днем. Небо будет облачным, местами будет светить солнце.

В центральных регионах Украины воскресенье будет облачным, местами с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют от +4 до +7 градусов, днем – +10...+14 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области в субботу, 25 октября, облачно, синоптики предупредили о дожде. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Также напомним, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!