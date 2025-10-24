Значительный дождь и до +13°С: подробный прогноз погоды по Киевской области на 25 октября

В Киевской области в субботу, 25 октября, облачно, синоптики предупредили о значительном дожде. Воздух в регионе максимально прогреется до +13°С.

Об этом сообщили в пресс-службе Украинского гидрометцентра. Объявлен I уровень опасности, желтый.

Что рассказали синоптики

"Прогноз погоды на сутки 25 октября по территории Киевской области. Облачно, днем умеренный дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 6-11°С, днем 8-13°С; в Киеве ночью 8-10°С, днем 10-12°С", – говорится в сообщении.

Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили об опасных метеорологических явлениях по территории Киевской области и в столице. 25 октября ночью значительный дождь. Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, коммунальных и строительных предприятий и движения транспорта.

Отметим, согласно информации портала Sinoptik, в Киеве солнце в этот день будет редко появляться из-за облаков. Утренний мелкий дождь днем усилится и будет продолжать идти до самого вечера.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, весна 2025 года в Киеве заняла 10-е место среди самых теплых с начала проведения наблюдений за погодой. В течение трех месяцев климатологи зафиксировали 17 температурных рекордов.

