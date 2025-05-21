Часть Украины накроют дожди: синоптики дали прогноз на четверг. Карта

После существенного похолодания в Украину возвращается комфортная теплая погода. Однако вместе с потеплением в части регионов прогнозируются грозовые дожди.

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Осадки в ближайшее время возможны на западе страны. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, в течение суток 22 мая дожди с грозами возможны в Закарпатской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Волынской и Ривненской областях. Также осадки ожидаются в Винницкой и Житомирской областях.

На остальной территории Украины будет преимущественно солнечная погода. Столбики термометров во всех областях поднимутся выше +20 градусов.

Самые высокие температурные показатели будут на левобережной части Украины. При этом в западных регионах воздух в течение дня прогреется только до +19…+21 градусов.

В ночь на четверг синоптики прогнозируют в среднем +10…+12 градусов. Немного прохладнее будет в западной части Украины. Здесь в течение ночи столбики термометров покажут 8-10 градусов выше нуля.

Напомним, лето 2025 года обещает быть по-настоящему жарким. При этом жара будет нарастать постепенно - без резких температурных скачков, но с ощутимым перегревом ближе к середине сезона.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Украине прогнозируется сухое и жаркое лето. По информации мировых метеоцентров, средняя температура ожидается на 2 градуса выше климатической нормы. При этом количество осадков будет меньше обычного, что чревато засухой.

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