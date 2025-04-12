Часть Украины накроет мокрый снег: где будет непогода 12 апреля

Погода в Украине в субботу, 12 апреля, будет пасмурная с прояснениями, на востоке, западе и юге возможны дожди, кое-где с мокрым снегом. Ночью синоптики прогнозируют заморозки от 0 до 5 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от +7 до +13.

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Об этом говорится в прогнозе погоды, опубликованном на Facebook-странице Украинского гидрометцентра. Синоптики утверждают, что 12 апреля в Украине еще будет властвовать холодная воздушная масса, на юге будет ощущаться влияние атмосферных фронтов.

В то же время, 13-14 апреля будет формироваться поле повышенного давления, с запада будет поступать теплый воздух, который повлияет на повышение дневной температуры.

Так, в субботу прогнозируется в юго-восточной части, ночью и утром и в западных областях небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На остальной территории без осадков. Ночью в западных, Николаевской и Херсонской областях на дорогах местами гололедица.

Ветер восточный, на западе и севере страны преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью ожидаются заморозки в воздухе от 0 до -5 градусов, в большинстве западных областей и юго-востоке страны температура будет от +1 до +3 градусов. Днем столбики термометров по Украине будут показывать от +7 до +13 градусов тепла.

В Карпатах, по прогнозу Укргидрометцентра, ожидается небольшой снег, днем с дождем. Температура ночью от 0 до -5, днем около 0 градусов.

В столичном регионе 12 апреля облачно с прояснениями, без осадков; ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью в Киеве температура ожидается от -1 до -3 градусов, день прогнозируют около +12. В области от +7 до +12.

Как сообщал OBOZ.UA, на выходные, 12 и 13 апреля в Украине ожидается "разворот" погоды, тепло будет постепенно возвращаться во все регионы нашей страны. Во Львовской области 13 апреля столбики термометров днем поднимутся до +18 градусов.

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