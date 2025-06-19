Будет похолодание, но есть нюанс: синоптик предупредила о погодных "качелях" в Украине. Карта

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание, которое обычно неприсуще для этого периода. Снижение температуры прогнозируется с пятницы 20 июня по воскресенье, 22 июня.

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Об этом в интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха. Она отметила, что со следующей недели к нам вернется тепло, но оно будет постепенным, без жары.

"Существенных изменений в ближайшие дни мы не ожидаем. Даже температурный фон будет оставаться примерно в таких же пределах, но на выходные температура может снизиться еще на несколько градусов", – пояснила синоптик и добавила, что снижение температурных показателей касается преимущественно западных и северных регионов.

Однако потепление будет ощущаться уже в воскресенье, оно будет "не резким, не стремительным".

В пятницу местами столбики термометров опустятся до +8 градусов

В пятницу и субботу, 20–21 июня, в Украине ожидается снижение температуры. На большей части территории, за исключением западных областей, прогнозируются кратковременные незначительные дожди, связанные с прохождением атмосферного фронта.

В ночные часы столбики термометров опустятся до +8...+13 °C, а днем температура будет колебаться в пределах +16...+21 °C. В южных регионах будет теплее: ночью +13...+18 °C, днем – до +21...+26 °C.

В воскресенье и понедельник, 22-23 июня, синоптики прогнозируют постепенное потепление.

"Ночью температура остается на уровне +9... +15 градусов, днем +19... +25 градусов. 23 июня на правобережье уже +23... +29 градусов. То есть достаточно комфортные температуры", – рассказала синоптик.

Она отметила, что в ближайшие дни сильная жара с температурой +35 °C и выше не ожидается.

"На следующей неделе прогнозируется постепенное повышение температуры, однако таких высоких показателей пока не будет, – отметила Наталья Птуха.

Температура воды в морях и реках

На побережье Черного моря вода будет оставаться прохладной – в пределах +15...+18 °C. Зато Днепр прогреется лучше – до комфортных +20 °C.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха – на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с дождями и грозами и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

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