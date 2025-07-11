Часть Украины на выходных накроют дожди: синоптики дали детальный прогноз. Карта

На выходные 12 и 13 июля, отдельные регионы Украины накроют дожди с грозами, а жара несколько ослабнет кроме восточных и южных областей. На остальной территории столбики термометров поднимутся до комфортных показателей 25–31 градусов.

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Об этом сообщает сайт Укргидрометцентра. Ветер преимущественно северо-восточного направления, а на Западе – южного и юго-восточного 7-12 м/с.

Прогноз погоды на 12 июля

В субботу дожди пройдут почти на всей территории нашей страны. Только в центре, Житомирской, Николаевской и Одесской области будет облачно с прояснениями и сухо. Температура ночью снизится от +10 до +22 градусов, днем достигнет от +22 до +37 градусов, прохладнее ожидается на западе. Высокие температурные показатели сохранятся на востоке и юге.

Прогноз погоды на 13 июля

В воскресенье осадки переместятся на восток нашей страны. Дожди пройдут в Черниговской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях, также в Крыму. Воздух прогреется ночью от +12 до +23 градусов, днем – от +25 до жарких +36 градусов. В Крыму возможно повышение температуры до +37 градусов.

В Киевской области и столице погода в выходные ожидается теплой и без осадков. Температура ночью – от 17-20 градусов, днем ​​– от 27 до 31 градусов.

Напомним, 11 июля, в Украине сохранится жаркая погода. Впрочем, местами, синоптики прогнозируют "дожди летнего характера". Ночью в западных областях, днем на Левобережье неустойчивую погоду с осадками будут обусловливать атмосферные фронты.

Как сообщал OBOZ.UA, до 13 июля, погода будет оставаться преимущественно жаркой, за исключением запада, где ожидают дожди. В других областях тоже будут некоторые колебания и частично осадки, однако термометры будут показывать выше +30 градусов.

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