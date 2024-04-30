Тепло и солнечно, но не везде: синоптики дали прогноз погоды на среду, 1 мая

В среду, 1 мая, погода в Украине будет теплой и малооблачной, местами столбики термометров поднимутся до отметки +25 градусов. Осадков в первый день нового месяца не ожидается.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. "Ветер северо-восточный (на западе страны юго-восточный), 5-10 м/с", – говорится в прогнозе.

Температура воздуха ночью в стране будет колебаться от 6 до 11 градусов тепла, а днем он прогреется до 20-25 градусов по Цельсию.

В Киевской области тоже будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов, а днем по области будет 20-25 тепла. В Киеве ночью 8-10 градусов, а днем 22-24 с плюсом.

Синоптики предупредили, что значительная снеголавинная опасность (3 уровень) ожидается 1 мая на высокогорье восточной части Закарпатской области. Также умеренная снеголавинная опасность (2 уровень) ожидается на высокогорье Ивано-Франковской области.

Также объявлено предупреждение об опасных гидрологических явлениях.

Так, с 30 апреля по 7 мая в результате продолжения повышения уровней воды на Верхнем Днепре (в пределах страны) и участке Десны Чернигов – Летки и удержания уровней на высоких отметках будет продолжаться:

– на Десне и ее притоке р. Снов затопление пойменных территорий и дорог на пойме с нарушением транспортного сообщения с отдельными селами в Новгород-Северском, Нежинском районах (І уровень опасности – желтый); в Корюковском, Черниговском районах Черниговской области области (II уровень опасности – оранжевый);

– на Верхнем Днепре (в пределах страны) будет удерживаться затопление поймы с нарушением транспортного сообщения ряда речных сел водами Сожа (по данным ГСЧС) и Днепра в Черниговском районе Черниговской области (II уровень опасности – оранжевый).

Кроме того, с 30 апреля по 3 мая в низовьях Днестра и на его рукаве Турунчук в результате добегания паводковой волны с зарубежного участка ожидается повышение уровней воды на 0,1-0,5 м над текущими уровнями с затоплением пойменных территорий и возможным начальным затоплением сельскохозяйственных угодий приречных населенных пунктов Одесского района (І уровень опасности – желтый).

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 1 мая ожидается хорошая погода: сухая, солнечная и, соответственно, теплая. Днем температура воздуха повысится до +25 градусов. А вот на Пасху в некоторых регионах пойдут дожди.

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