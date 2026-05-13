Часть областей накроют дожди: синоптики уточнили прогноз на четверг в Украине. Карта

В четверг, 14 мая в Украине прогнозируют кратковременные дожди, а в отдельных регионах ожидаются грозы и ливни. Больше всего дождей будет в центральных областях, а также в Сумской и Харьковской областях.

Об этом рассказали синоптики Укргидрометцентра. По данным специалистов, на западе, а также в Житомирской и Винницкой областях четверг пройдет без осадков.

На западе страны будет держаться малооблачная погода. Днем температура воздуха составит от +17 до +19 градусов, ночью ожидается от +4 до +6.

В северных областях прогнозируют дожди. Дневная температура будет колебаться от +13 до +18 градусов, ночью ожидается от +7 до +11 градусов.

Местами дожди будут идти и в центральных областях. Днем термометры покажут от +10 до +18 градусов, ночью от +7 до +11.

На юге Украины ночью ожидается от +9 до +11 градусов, днем от +15 до +18. В некоторых районах возможны дожди.

В восточных областях синоптики прогнозируют дожди. Днем воздух прогреется от +17 до +21 градуса. Ночью ожидается от +11 до +14 градусов.

Напомним, ближайшая неделя в Украину принесет пасмурную и дождливую погоду, а также пониженные температурные показатели. Кое-где пройдут сильные грозовые дожди с градом и шквальным ветром, а также возможны заморозки на почве.

Также OBOZ.UA сообщал, синоптик Наталья Птуха заявляла, что в Украину вскоре придет циклон, который принесет дожди с грозами, немного уменьшив температурные показатели. Подобные умеренные температуры будут держаться в Украине в течение следующих 3-7 дней, но сильно холодать не будет.

