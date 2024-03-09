Чак Шумер: потомок тернопольских эмигрантов, ставший сенатором США

Дед американского политика, лидера сенатского большинства Чака Шумера, Яков, которого сам политик называет "активным и динамичным" человеком", происходил из Украины – города Черткова (сейчас Чортков) в Тернопольской области.

"Он был слишком беден и, к тому же, идеалистом, – вспоминает Шумер в интервью – поэтому судьба не дала ему ни единого шанса, чтобы пробиться в жизни". Зато судьба подарила Якову Шумеру долголетие: он дожил до 93 лет и увидел, как его любимый внук стал уважаемым человеком и известным политиком. Это стало возможно благодаря тому, что в своей время Шумер-старший эмигрировал из Украины в США – вся его оставшаяся на родине семья погибла во время Холокоста. Шумер-младший рассказал во время своего приезда в Киев в феврале нынешнего года – по его словам, нацисты, оккупировав Чертков, пришли к дому, в котором жила семья Шумер, и потребовали, чтобы во двор вышли все члены большой семьи – 35 человек, от старика 80-ти лет до младенца нескольких месяцев от роду. Нацисты потребовали, чтобы все пошли с ними, но обладавшая сильным характером прабабушка Чака сказала, что они не двинутся с места. Их всех расстреляли прямо на крыльце дома. "Вот что бывает, когда пытаешься заигрывать с диктаторами", – резюмировал свое признание Шумер.

Из социальных низов – на политический Олимп

Будущий сенатор США, Чарльз Эллис Шумер, роился в Бруклине 23 ноября 1950 года, в семье дезинсектора и домохозяйки, Абрахама и Сельмы Шумер, поэтому вряд ли мог рассчитывать на успешную политическую карьеру, которую в результате сделал. В 1967 году он с отличием окончил престижную нью-йоркскую школу Джеймса Мэдисона, среди выпускников которой есть много известных людей, включая лауреатов Нобелевской премии. Шумер был одним из лучших учеников – он выиграл телевизионную викторину "It's Academic", что принесло его школе почетный кубок. В результате тестирования по окончании школы Шумер набрал максимальное количество баллов – 1600. В то время Чак мечтал стать химиком, поэтому поступил на соответствующий факультет Гарвардского колледжа, который является старейшим учебным заведением США, но потом решил сосредоточиться на общественных науках. Колледж – как и школу – Шумер окончил с отличием, после чего продолжил обучение в Юридической школе Гарварда.

"Не забудь про Чикеню"

В 1974 году 23-летний Чак Шумер стал доктором права и по совместительству – самым молодым членом Законодательного собрания Нью-Йорка от Демократической партии США, до него это удалось сделать только Теодору Рузвельту. На этой работе он провел шесть лет, после чего был избран в Конгресс от двух округов – Квинс и Бруклин. Шумер до сих пор вспоминает, как на его присягу в Палате представителей из Нью-Йорка в Вашингтон приехала вся его большая семья, включая бабушку, которая называла своего любимого внука "Чакеней". Она буквально уцепилась за сенатора Типа О'Нила, который должен был привести его к присяге, за пять минут рассказала ему всю свою жизнь, все время повторяя при этом: "Не забудьте про Чикеню", что по-еврейски звучит как ругательство – "болячку тебе в печенку". О'Нил почти ничего не понял из ее монолога, но был впечатлен разговором с колоритной пожилой леди.

Никогда не проигрывал выборы

Сенатором Чак Шумер стал в 1998 году с тех пор – и политик этим гордится – он никогда не проигрывал выборы – каждый раз его кандидатура оказывается привлекательно для жителей Нью-Йорка, от которого он баллотируется. По словам Шумера, ежегодно он посещает все округа штата, а их – шесть десятков. За помощью к Шумеру, как правило, обращаются представители среднего класса – считается, что он лучше других посвящен в их проблемы и точно знает, как их можно решить. Известен случай, когда Шумер добился проведения дорожных работ, чтобы из-за плохой инфраструктуры компания Canon не перевезла одно из своих предприятий в другой район, и люди, занятые на нем, не потеряли рабочие места. С 3 января 2017 Чак года стал лидером демократического меньшинства в Сенате, а с 20 января 2021 года – лидером его большинства.

Жесткий курс во внешней политике

В сфере внешней политики Чака Шумера либералом не назовешь – в этих вопросах он придерживается довольно жесткой линии: так, сенатор выступал за войну в Ираке, по его требованию был создан комитет по кибербезопасности со стороны Китая и Ирана, также инициировал расследование вмешательства России в выборы в США. Шумер и сенатор-республиканец Линдси Грэм выступали с критикой торгового дисбаланса между США и Китаем, который склонялся в сторону последнего, и выступал с просьбой принять меры против "валютных манипуляций" Китая.

Убежденный сторонник Израиля

Чак Шумер является убежденным и последовательным сторонником Израиля. Он был соавтором принятого Сенатом постановления, принятого ООН против строительства израильских поселений и раскритиковал Барака Обаму, администрация которого отстранилась, отказавшись защищать Израиль от "предвзятого института ООН". В 2015 году Шумер – один из немногих – выступал против ядерной сделки с Ираном, а в 2017 – стал соавтором закона о бойкоте Израиля, заявив, что он является уголовным преступлением. В 2018 году сенатор приветствовал решение тогдашнего президента США Дональда Трампа открыть посольство страны в Иерусалиме. Не изменил Шумер своей произраильской позиции и в нынешних событиях: в октябре 2023 года он прервал свой визит в Азию, чтобы поддержать меры по помощи этой стране.

"Мы не бросим Украину на произвол судьбы".

С неменьшей – а, возможно, и большей – симпатией Шумер относится к своей исторической родине, Украине. С самого начала полномасштабного вторжения России в нашу страну сенатор поддерживал Украину, выступая за предоставление ей военной помощи, обещая "не бросать своего европейского союзника на произвол судьбы". В феврале нынешнего года Шумер посетил Киев, чтобы убедить президента Украины Владимира Зеленского в том, что американский Конгресс одобрит еще один пакет помощи нашей стране. Он также отметил, что наступает решающий момент в мировой истории: если Украина не получит помощи, печальные последствия ждут всех, и США – в том числе. "Это поворотный момент относительно способности Соединенных Штатов проецировать себя – наши силы, нашу власть, наши возможности – в мире. Когда мы поехали туда, то сказали украинскому народу: "Мы вас не покинем".

"Никогда не становись между Чаком и камерой"

Шумера обожают журналисты: он охотно общается с ними и дает комментарии по любому вопросу, недаром один из сенаторов-республиканцев, Боб Доул как-то сказал, что самое опасное место на Капитолийском холме – это промежуток между Шумером и телекамерами всех новостных каналов. "Нельзя становиться между Чаком и телекамерами, – сказал Доуз, – он этого не забудет и не простит".