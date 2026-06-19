Бывший специальный посланник президента Франции Хайльбронн вошел в состав консультативного совета ДТЭК

Бывший специальный посланник президента Франции Пьер Хайльбронн вошел в состав Консультативного совета компании ДТЭК.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"ДТЭК рад сообщить о присоединении Пьера Хайльбронна, бывшего специального посланника президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины, к составу Консультативного совета", – говорится в нем.

Отмечается, что он поделится своим опытом для поддержки стратегических приоритетов ДТЭК с особым акцентом на финансировании восстановления, экономической политике, экономической безопасности и взаимодействии с международными финансовыми институтами, инвесторами и стратегическими партнерами в целях содействия восстановлению Украины.

В ДТЭК напомнили, что с 2023 по 2025 годы он занимал должность специального посланника президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины, координируя поддержку Франции в восстановлении Украины.

До этого он занимал должность вице-президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), где сыграл ключевую роль в содействии инвестициям и экономическим реформам на развивающихся рынках.

"Пьер Хайльбронн обладает исключительным опытом в сфере финансирования восстановления и европейской политики в этот решающий для Украины момент. Его знания укрепят способность Консультативного совета давать практические и стратегические рекомендации, поскольку мы работаем над ускорением восстановления, привлечением инвестиций и продолжением интеграции Украины с Европой", – подчеркнул генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

Ранее сообщалось, что бывший посол США Джеффри Пайятт стал председателем Консультативного совета ДТЭК.