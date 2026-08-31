Бывают конфликты: хирург из Одесской области объяснил, как устанавливают негодность к службе на ВЛК

Для установления негодности к военной службе недостаточно просто пожаловаться на боль или назвать определенный диагноз. Медицинское заключение должно основываться на результатах обследований и соответствовать критериям, определенным законодательством.

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Об этом в интервью Дани Смарту рассказал 29-летний хирург Захаровской многопрофильной больницы в Одесской области Даниил Ерофеев. По его словам, в ходе работы ВЛК возникают конфликтные ситуации, однако врачи не могут принимать решения исключительно на основании слов военнообязанных.

Решение ВЛК основывается на медицинских критериях

Ерофеев пояснил, что члены ВЛК руководствуются приказом Министерства обороны №402, в котором определены заболевания и критерии, по которым устанавливается годность к военной службе.

"Я всегда говорю: вы не подпадаете под эту статью — я не могу вас списать или сказать, что вы условно негоден. Я показываю книгу: вот ваш диагноз, вот здесь это прописано", — рассказал врач.

По его словам, одного диагноза также недостаточно. Чтобы подтвердить состояние здоровья, военнообязанный должен пройти необходимые лабораторные и инструментальные исследования, результаты которых должны соответствовать установленным критериям.

Если у врача возникают сомнения относительно диагноза или состояния человека, его могут направить на дополнительное обследование.

"Если я в чём-то сомневаюсь, я направляю на дообследование. Я не хочу, чтобы человек страдал из-за меня", – подчеркнул хирург.

Окончательное заключение принимает комиссия

После дополнительных исследований военнообязанного могут направить к профильному специалисту на областном уровне. Если диагноз подтвердится, документы повторно рассматривает ВЛК, после чего принимается соответствующее решение.

Ерофеев отметил, что процедура признания негодности является сложной и требует медицинских документов и подтверждений. По его наблюдениям, среди большого количества людей, которые пытаются добиться признания негодности, положительное заключение получает лишь небольшая часть.

В то же время внештатная ВЛК, в состав которой входит хирург, работает коллегиально. В комиссию входят врачи различных специальностей, в частности невролог, психиатр, терапевт и председатель ВЛК. Итоговое решение — это заключение всей комиссии на основе документов, а не личное мнение одного врача.

Напомним, в Одесской области суд отменил решение ВЛК, которая признала мужчину годным к военной службе, несмотря на заявления о ряде заболеваний. В ходе рассмотрения дела было установлено, что медицинский осмотр проводился с нарушениями.

Как писал OBOZ.UA, решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать, если медицинский осмотр был проведен ненадлежащим образом. Для этого сначала необходимо обратиться в ВВК более высокого уровня, а при необходимости — в административный суд.

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