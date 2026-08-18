ВЛК признала годным мужчину, который заявил о ВИЧ, гепатите С, туберкулезе, варикозе и переломе позвоночника, тот обратился в суд: чем все закончилось

В Одесской области военно-медицинская комиссия признала годностным к службе мужчину с многочисленными заболеваниями, однако выяснилось, что обследование провели не все врачи, а также не была учтена информация из медицинской документации о всех его заболеваниях. Суд признал, что медосмотр мобилизованного имел многочисленные пробелы, и отменил постановление о годности мужчины к службе.

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Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета". И хотя суд не вправе самостоятельно устанавливать медицинские диагнозы или определять годность человека к службе, он имеет право проверить, соблюдала ли ВЛК процедуру проведения медицинского осмотра.

Что произошло

26 января этого года мужчину доставили в КНП "Ивановский МЦ" Ивановского поселкового совета Одесской области для прохождения военно-врачебной комиссии. По результатам осмотра комиссия признала его годным к военной службе.

Мужчина с таким решением не согласился и подал в суд. Он указал, что комиссия не провела осмотр надлежащим образом и не учла его жалобы и информацию о состоянии здоровья.

"В иске он ссылался, в частности, на хронический гепатит С, наркотическую зависимость, ВИЧ-инфекцию, туберкулез, варикозную болезнь нижних конечностей с трофическими язвами, дорсопатию, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, грыжи, протрузию, радикулопатию и поражение межпозвоночных дисков. Также истец указывал на перелом челюсти, отсутствии зубов, переломе позвоночника, повреждении правой стопы и колена, а также перенесённой черепно-мозговой травме, которая, по его утверждению, вызывает повышенное давление", – говорится в материале.

Также он сообщил о судимости, в частности о том, что в 2000–2001 годах был приговорен к лишению свободы, а в 2024 году – к лишению свободы с испытательным сроком на один год.

Суд отметил, что в административном процессе суд не может подменять ВЛК и самостоятельно устанавливать медицинские диагнозы или определять, соответствует ли конкретное состояние здоровья определенному заболеванию. Однако суд должен проверить, были ли соблюдены нормы при прохождении мобилизованным военно-врачебной комиссии.

Какие были нарушения

Суд установил, что обследование провели не все врачи, определенные Положением № 402. Это положение определяет порядок проведения медицинского осмотра военнообязанных и устанавливает перечень врачей, которые должны участвовать в таком осмотре.

Кроме того, ВЛК не запросила из электронной системы здравоохранения информацию из медицинской документации о заболеваниях мужчины.

Суд также установил, что комиссия не дала полную оценку степени годности с учетом всех медицинских показателей.

Также установлено, что перед медицинским осмотром не проводился общий анализ крови, не проводилось исследование мочи, не определялись группа крови и резус-фактор.

Что постановил суд

Суд пришел к выводу, что ВЛК не обеспечила надлежащее и полное изучение информации о состоянии здоровья мужчины.

Поэтому по делу № 420/5201/26 Одесский окружной административный суд установил, что постановление о годности было принято при неполно установленных обстоятельствах и с нарушением требований о проведении медицинского осмотра военнообязанных.

Суд признал противоправным и отменил постановление ВЛК о годности мужчины к военной службе.

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