Быстрый и простой способ оригинально покрасить яйца к Пасхе и пасхальным праздникам

Покраска яиц на Пасху – это не просто традиция, это настоящее увлекательное дело, за которое можно браться всей семьей. Уже само это действо сразу вызывает праздничное настроение и добавляет вашей пасхальной корзине оригинальности.

Фудблогерка, известная в Instagram под ником danilchenko_77, рассказала на своей странице о быстром, простом, а главное – бюджетном способе окрашивания пасхальных яиц.

Как это сделать

Краситель растворяем по инструкции указанной на упаковке и добавляем 1 ст. л уксуса Яйца отвариваем и обязательно охлаждаем. После этого каждое яйцо смазываем щедро растительным маслом. Далее держим не дольше 1 мин в растворе.

5. Сразу вытираем насухо раскрашенное яйцо.

