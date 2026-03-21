Быстрый и простой способ оригинально покрасить яйца к Пасхе и пасхальным праздникам
Покраска яиц на Пасху – это не просто традиция, это настоящее увлекательное дело, за которое можно браться всей семьей. Уже само это действо сразу вызывает праздничное настроение и добавляет вашей пасхальной корзине оригинальности.
Фудблогерка, известная в Instagram под ником danilchenko_77, рассказала на своей странице о быстром, простом, а главное – бюджетном способе окрашивания пасхальных яиц.
Как это сделать
- Краситель растворяем по инструкции указанной на упаковке и добавляем 1 ст. л уксуса
- Яйца отвариваем и обязательно охлаждаем.
- После этого каждое яйцо смазываем щедро растительным маслом.
- Далее держим не дольше 1 мин в растворе.
5. Сразу вытираем насухо раскрашенное яйцо.
