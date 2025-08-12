Быстро растут и заполняют пространство: какие комнатные цветы выбрать для дома

Комнатные растения способны изменить атмосферу дома, сделать его более уютным и даже улучшить самочувствие. Исследования подтверждают: наличие зелени в интерьере снижает уровень стресса и способствует общему психоэмоциональному здоровью. Однако не все растения растут одинаково быстро – некоторым нужны годы, чтобы развиться.

Видео дня

Для тех, кто стремится к быстрому результату, есть перечень растений, которые активно развиваются в домашних условиях и не требуют сложного ухода. Детали рассказало издание RealSimple.

Алоэ вера

Это один из самых популярных суккулентов. Алоэ не только декоративное, но и полезное растение: из его мясистых листьев добывают гель с успокаивающими свойствами. Требует хорошо дренированной почвы и умеренного полива – землю следует просушивать между увлажнениями. Идеально подходит для теплых помещений с рассеянным освещением.

Хлорофитум

Одно из самых выносливых растений, быстро пускает побеги и активно разрастается. Хорошо растет в рыхлой нейтральной почве, нуждается в регулярном, но умеренном поливе. Любит светлые места без прямого солнца. Зеленые сорта выдерживают полутень, а оптимальная влажность – 60–65%.

Китайское денежное растение (пилея)

Растение с характерными округлыми листьями, которое отличается быстрым ростом и способностью адаптироваться как к яркому, так и к рассеянному свету. Нуждается в регулярном поливе, когда почва подсохнет, и стабильной температуре от 18 до 24°C.

Традесканция (паучник)

Растение с декоративными листьями и мелкими цветками. Нуждается в постоянно влажной, но не залитой почве. Оптимальная температура – 20–25°C, свет – яркий, но не прямой. Легко размножается черенками, которые быстро пускают корни в воде.

Монстера

Крупное тропическое растение с перфорированными листьями при правильном уходе быстро растет. Нуждается в ярком рассеянном свете, влажности и температуре не ниже 16°C. Поливать следует после подсыхания верхнего слоя почвы.

Диффенбахия

Декоративное растение с крупными пестрыми листьями, быстро растет в условиях повышенной влажности. Любит яркий рассеянный свет, регулярное опрыскивание теплой водой, а также периодический "теплый душ". Важно защищать от сквозняков и резких температурных колебаний.

Сансевиерия

Неприхотливое растение с вертикальными листьями. Хорошо переносит засуху и различные условия освещения. Идеально подходит для спальни или офиса. Поливать следует раз в неделю или реже, когда почва полностью просохла. Развивается быстрее во влажном воздухе и при температуре 18–24°C.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, чем нужно поливать герань, чтобы она постоянно цвела.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.