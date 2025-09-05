Было наложено 500 швов, ребенок растет в больницах: как сложилась судьба мальчика, пострадавшего от взрыва на выставке в Чернигове в 2022 году. Фото

Маленький Роман Божок, который в двухлетнем возрасте пострадал из-за выстрела из РПГ-26 на выставке в Чернигове, до сих пор продолжает лечение и перенес уже около девяти операций – мама призналась, что уже сбилась со счета. Семья переехала в Австрию; тамошние врачи пытаются восстановить симметрию лица, а также функционирование мышц.

О состоянии своего сына Надежда Божок рассказала черниговскому изданию "Весть". Сейчас она с Романом, старшим сыном Александром, мужем Дмитрием и матерью Надеждой проживают в австрийском месте Грац.

Ребенок потерял глаз, а половина лица не работает

Сейчас Роману Божко уже пять лет. Фактически, он вырос в больницах: после трагедии мальчик попал в Черниговскую областную детскую, затем – в "Охматдет", и оттуда отправился на лечение в Австрию.

Черниговские медики оказали маленькому пациенту первую помощь и провели первую срочную операцию, которая длилась семь часов. Тогда на его лицо было наложено 500 швов.

Весной 2025 года Роман перенес крайнее хирургическое вмешательство. Это была пластическая операция, совмещенная с работой нейрохирургов.

"Потому что делают не внешность, а функционал лица. Зимой поставили глазной протез. Это уже едва ли не девятая операция. Мы сбились со счета", – сказала мама ребенка.

Австрийские врачи не дают прогнозов, но надеются, что в финале мальчик будет иметь симметричное лицо. Для этого составляют план дальнейших операций. Сейчас, по словам Надежды Божок, хирурги результатами не довольны.

На уточнение, чем именно, украинка ответила: "На лице много мелких мышц, нервных окончаний. Половина лица Ромы не работает. Врачи пытаются делать пересадки мышц, коррекции. Чтобы мог закрывать глаз, ротик".

Женщина добавила, что семья продолжает учить немецкий язык. Роман пока что разговаривает только на украинском, но с трудом, многие звуки не выговаривает. Скоро ребенок пойдет в садик, в специализированную группу, где с ним будут работать психологи и логопеды; его старший брат Александр учится в школе.

Что известно о судебном процессе

Заседания еще продолжаются, сообщила Надежда Божок. Интересы Романа представляет адвокат.

"Насколько мне известно, сейчас просмотр видеодоказательств. У меня надежды на то, что виновный будет наказан, нет. Больше всего, что меня возмущает, – человек, который принес этот РПГ на выставку, по делу проходит как свидетель. То он в больнице, то он военнослужащий, то выехал за границу, то его нет. Об этом человеке было известно, еще когда Романа не перевезли в "Охматдет". Следователь говорил: "Личность установлена, но обвинение не предъявлено". Почему? Не знаю", – пожаловалась мама потерпевшего.

Она заявила, что обвиняемые связывались с ней через адвоката. "Спрашивали, какая бы сумма меня удовлетворила, чтобы я не имела к ним претензий. Мы будем ждать решения суда", – сказала Надежда.

Трагический случай произошел в Чернигове 3 сентября 2022 года

Напомним: инцидент случился во время благотворительной ярмарки "Северный шарварок" недалеко от художественного музея в Чернигове.

Там был стенд с образцами оружия, и один из гранатометов оказался боевым. В Государственном бюро расследований сообщали, что соорганизатор выставки (военный) позволил ребенку взять в руки заряженную реактивную противотанковую гранату (РПГ-26). Мальчик нажал на спусковой крючок. Пострадали 15 человек, среди них восемь детей.

Самое тяжелое состояние было у Романа Божка, который находился в коляске возле стенда. В феврале 2022 года Надежда Божок сообщала, что ее сын некоторое время находился в реанимации. Из "Охматдета" в Австрию его перевезли по программе "Медицинской эвакуации для пострадавших от военных действий".

В ГБР заявляли, что подозрения по делу получили два человека.

