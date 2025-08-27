На Львовщине мужчина выстрелил из страйкбольного оружия и попал в 5-летнего мальчика: что известно об инциденте

В селе Доброгостов на Львовщине произошел инцидент, вызвавший резонанс в обществе. Местный житель выстрелил из страйкбольного оружия и попал в 5-летнего мальчика – сына военнослужащего.

Видео дня

Об этом сообщила Анна Савицкая. По ее словам, стрельба произошла среди белого дня.

В результате выстрела мальчик получил повреждения мягких тканей кожи. Женщина возмущается, что правоохранители до сих пор не открыли уголовное производство, не провели экспертизу и не привлекли следственно-оперативную группу. Она также заявила, что от полицейских услышала ответ: "Свидетелей нет".

В полиции подтвердили факт обращения и заявили, что сейчас проверяют все обстоятельства происшествия. В сети также распространено видео с места инцидента. Правоохранители пообещали, что после завершения проверки будет дана правовая квалификация инцидента.

В Кривом Роге группа подростков 16 августа среди бела дня устроила стрельбу из пневматического пистолета. Несовершеннолетние стреляли по уличным животным и птицам.

