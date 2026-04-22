Были сотни задержаний: в ГПСУ рассказали, на каких участках границы ловят больше всего нарушителей

С начала этого года было задержано более 500 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу. Большинство таких попыток фиксировалась на границе с Румынией, а также с Молдовой.

Видео дня

Об этом на брифинге в "Укринформе" заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко. Организаторы же, которые занимаются поиском желающих незаконно пересечь границу, могут находиться не только в приграничье, но и по всей Украине и даже за рубежом.

Что известно о случаях незаконного пересечения границы

По его словам, больше всего попыток незаконного пересечения фиксируется на участке границы с Румынией и Молдовой, меньше на других участках – с Венгрией, Словакией, Польшей .

"На первом месте попыток незаконного пересечения границы является Румыния. Это более 600 километров государственной границы. И если в предыдущие годы – 2022-2023 – граница с Румынией и Молдовой имели фактически одинаковые показатели, то в прошлом и этом году участок границы с Румынией имеет большие показатели задержаний нарушителей на этом отрезке, чем граница с Молдовой. На втором месте идет отрезок границы с Молдовой", – отметил представитель ГПСУ.

Относительно преступных групп, которые способствуют людям в незаконном пересечении границы, Демченко отметил, что за незаконную переправку людей через границу предусмотрена уголовная ответственность.

"Мы продолжаем задерживать нарушителей как рядом с границей, так и наша работа нацелена на разоблачение их продвижения к границе. Также действуют оперативно-розыскные подразделения, чтобы разоблачать схемы и противоправные группы, которые занимаются тем, что пытаются способствовать людям в незаконном пересечении границы", – отметил он.

И добавил, что за прошлый месяц таких групп было разоблачено 40. Те организаторы и пособники, которые входили в эти группы, будут нести уголовную ответственность.

"Фактически происходит подбор желающих, кто планировал бы незаконно пересечь границу. За это выставляют цены около 5-12 тыс. долларов, иногда большие суммы, о таких расценках мы узнаем от самих нарушителей", – заявил представитель ГПСУ.

По его словам, часто организаторы таких преступных схем по незаконному пересечению не обязательно находятся в приграничье, они могут быть по всей Украине и даже находиться за пределами Украины. Они руководят или подбирают своих пособников в онлайн-режиме, общаясь по телефону или через соцсети.

Как сообщал OBOZ/UA, пограничники отказали в выезде за границу отцу троих детей, он подал в суд. Восьмой апелляционный административный суд подтвердил, что наличие троих несовершеннолетних детей является самостоятельным и достаточным основанием для пересечения границы в период военного положения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!