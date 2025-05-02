Были мишенью шантажа и угроз: в Украину удалось вернуть еще шестерых детей

В Украину удалось вернуть еще шестерых детей, удерживаемых на временно оккупированных территориях. Среди возвращенных – семья с двумя детьми, нуждавшаяся в доступе к медицинской помощи, а также девочка и ее мама, которые отказывались от паспорта РФ.

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Об этом сообщила советница главы Офиса президента Дария Заровна. По ее словам, эвакуация прошла в рамках инициативы президента Владимира Зеленского Bring Kids Back UA.

Семья с двумя детьми долго жила под оккупацией. Младший ребенок имел проблемы со здоровьем, однако получить медицинскую помощь не мог. Попытки уехать самостоятельно каждый раз блокировали оккупационные власти.

Еще одна история касается матери с дочерью, отказавшихся принимать российские паспорта. Поэтому они стали "мишенью постоянного психологического давления, шантажа и прямых угроз".

"В конце концов ситуация стала настолько критической, что семья вынуждена была обратиться за помощью для эвакуации", – написала Заровна.

Советница главы ОП поблагодарила Офиса Омбудсмана за содействие в организации спасательной миссии, а также Государству Катар.

"Продолжаем работать, пока каждый украинский ребенок не вернется домой", — подчеркнула она.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Украина вернула домой еще 12 детей, которых российские оккупационные власти незаконно удерживали на временно захваченных территориях. Среди них – дети, которых россияне ставили на учет призывников, разводили с семьями, унижали за язык, пытали.

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