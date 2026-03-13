Был в 30 метрах от берега: в Кривом Роге мужчина провалился под лед и едва не погиб. Фото

В Кривом Роге спасатели вытащили из ледяной воды двух мужчин после того, как один из них провалился под лед. Другой пытался помочь пострадавшему, однако из-за холодной воды сам оказался в опасной ситуации.

Обоих мужчин спасатели доставили к берегу и передали медикам скорой помощи. Об инциденте сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Мужчина провалился под лед и оказался в воде на расстоянии около 30 метров от берега. Самостоятельно выбраться из ледяной воды он не смог.

На помощь ему бросился другой мужчина, однако из-за низкой температуры воды быстро замерз и потерял возможность двигаться. В результате опасность угрожала уже обоим.

Работники ГСЧС прибыли на место происшествия, достали мужчин из воды и транспортировали их к берегу. После этого пострадавших передали медикам скорой помощи для осмотра и оказания необходимой помощи.

Весенний лед является особенно опасным, ведь он может выглядеть крепким, но часто внезапно проваливается без характерного треска. Спасатели призывают не выходить на лед и не позволять делать это детям, а в случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить по телефону 101.

