'Был тем, на кого всегда можно было опереться': в Запорожье погиб воин легиона 'Свобода России' с позывным 'Нуб'

Защищая Украину погиб боец легиона "Свобода России" с псевдонимом "Нуб". Жизнь мужественного Героя оборвалась на Запорожье.

Досадную весть сообщили в Telegram-канале Легион "Свобода России". Для собратьев воин навсегда останется надежным и ответственным товарищем.

"Во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении погиб наш брат, друг, воин Легиона "Свобода России" с позывным "Нуб". Он был тем, на которого всегда можно было опереться, – говорится в сообщении.

Что известно о Герое

Военный отличался спокойным характером, надежностью и собранностью. "Нуб" получил уважение среди собратьев не громкими словами, а реальными поступками. Всегда брал на себя ответственность, не избегал сложных решений и доводил каждую задачу до конца. Был уверенным и последовательным даже в самых напряженных условиях.

В то же время Герой оставался искренним и открытым человеком, ведь умел поддержать собратьев, разрядить обстановку доброй шуткой и сохранять человечность и внутреннюю стойкость, за что его особенно ценили в Легионе.

"Он сделал свой выбор осознанно, не приняв ложь и невозможность оставаться в стороне. Понимал цену этого решения и нес за него ответственность", – указано в сообщении.

"Нуб" начал свой военный путь начиная с пехоты и хорошо знал, с какими трудностями сталкиваются штурмовики.

"В направлении НРК, в развитии которого он принимал непосредственное активное участие, он прежде всего думал о практической пользе и безопасности собратьев в полях. "Нуб" – в строю Небесного Легиона. Честь!" – говорится в сообщении.

