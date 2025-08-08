'Был преданным своей работе и людям': в Харькове попрощались с руководителем водоканала, которого РФ убила ударом по Новоплатоновке. Фото

В Харькове попрощались с главой водоканала Скибой Анатолием, который погиб в результате удара российских оккупантов по Новоплатоновке 29 июля. Мужчина был предан своей работе и очень ответственным.

Об этом сообщил Боровский поселковый совет. Отдать последний долг жертве РФ пришли родные, знакомые и коллеги.

Что известно об Анатолии Скибе

"В Харькове провели в последний путь Скибу Анатолия Владимировича – начальника Боровского КВКП, одного из семи погибших в результате российского обстрела села Новоплатоновка 29 июля", – говорится в сообщении.

Анатолий Владимирович родился и проживал в селе Новоплатоновка. С 2011 года занимал должность председателя Боровского коммунального водопроводно-канализационного предприятия.

"Был настоящим профессионалом своего дела – ответственным, преданным своей работе и людям", – указано в сообщении.

Благодаря его преданному труду водоснабжение в громаде оставалось стабильным даже в самые тяжелые времена войны: под обстрелами и во время длительных отключений электроэнергии. Он всегда заботился о коллективе и родном селе, поддерживал и помогал односельчанам.

Прощание с Анатолием Скибой состоялось 7 августа в Харькове. Для всей Боровской общины его смерть стала тяжелой и невосполнимой утратой.

Что известно об атаке 29 июля

Как сообщили в Боровском поселковом совете, 29 июля 2025 года оккупанты обстреляли село Новоплатоновка из реактивных систем залпового огня. В результате вражеского удара погибли пять человек, еще четыре человека получили ранения.

Впоследствии в больнице от полученных ранений скончались еще двое пострадавших, поэтому общее количество жертв этого обстрела возросло до семи человек. Свидетели трагедии сразу назвали имена погибших, однако из-за тяжелых ожогов и серьезных травм, правоохранители не смогли подтвердить их личности. Для этого понадобились следственные действия и экспертизы, которые сейчас уже почти завершены.

"Сейчас официально подтверждена личность одного из пяти, кто погиб на месте трагедии, – это Скиба Анатолий Владимирович, 09.04.1965 г.р. Следственные действия по установлению личностей остальных погибших уже на завершающем этапе. В ближайшие дни мы сможем официально сообщить имена всех, кто погиб в тот трагический день, и выразить должные соболезнования их семьям", – говорится в сообщении.

