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Бутерброды с сельдью и вкусной намазкой: самый простой рецепт бюджетной и вкусной закуски
Сельдь – полезная и вкусная рыба, которая может быть основой для сытных и вкусный салатов, а также бутербродов и разных закусок, например, форшмака, а также намазок.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и быстрых в приготовлении бутербродов с сельдью.
Ингредиенты:
- Бородинский хлеб
- Яйца
- Зеленый лук
- Майонез
- Сельдь
- Горчица в зернах
Способ приготовления:
1. Хлеб поджарьте.
2. Вареные яйца разомните, добавьте лук, майонез, перемешайте.
3. Смажьте хлеб намазкой, сверху сельдь и горчица.
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