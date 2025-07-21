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Бутерброды с сельдью и вкусной намазкой: самый простой рецепт бюджетной и вкусной закуски

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
651
Рецепт бутербродов

Сельдь – полезная и вкусная рыба, которая может быть основой для сытных и вкусный салатов, а также бутербродов и разных закусок, например, форшмака, а также намазок.

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Бутерброды с сельдью

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, легких и быстрых в приготовлении бутербродов с сельдью.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • Бородинский хлеб
  • Яйца
  • Зеленый лук
  • Майонез
  • Сельдь
  • Горчица в зернах

Способ приготовления:

1. Хлеб поджарьте.

Хлеб для закуски

2. Вареные яйца разомните, добавьте лук, майонез, перемешайте.

Яичная намазка

3. Смажьте хлеб намазкой, сверху сельдь и горчица.

Готовые бутерброды

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