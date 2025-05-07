Бумажные повестки, направление на ВВК и отсрочки: правительство внесло изменения в порядок мобилизации

Кабинет министров Украины внес существенные изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации в особый период. Они коснулись электронного учета вручения повесток, условий предоставления отсрочки и направления на прохождение военно-врачебных комиссий.

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Об этом сообщил в своем Telegram-канале постоянный представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил, что отныне факт вручения повестки на бумажном носителе будет вноситься в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

"Внесены изменения в Порядок проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации на особый период. Предусмотрено отражение в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов сведений о вручении военнообязанному или резервисту повестки на бланке", – сообщил Мельничук.

Это позволит более точно фиксировать действия по мобилизационному процессу и избегать недоразумений относительно уведомления граждан о призыве.

Кроме того, правительство уточнило сроки, в которые отдельные категории военнообязанных и резервистов имеют право получить отсрочку от призыва. Также четко определен перечень ситуаций, когда лицо не подлежит направлению на медицинский осмотр для оценки пригодности к службе.

Документом предусмотрен новый порядок направления на военно-врачебную комиссию для лиц, которые ранее не проходили осмотр или у которых истек срок действия предыдущего заключения о пригодности. В то же время, обновлен алгоритм оформления направлений на ВВК в цифровом формате через Единый реестр.

Отдельно правительство урегулировало перечень документов, подтверждающих право на отсрочку для граждан, имеющих трех и более детей в возрасте до 18 лет, а также другие социальные случаи.

Напомним, у военнообязанных мужчин, которых ограничили в праве управления авто по иску Территориального центра комплектования (ТЦК), смогут изымать водительское удостоверение. Данные о таких лицах будут вносить в Единый госреестр МВД. Такая норма прописана в доработанном правительственном законопроекте №8082. Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры уже рекомендовал утвердить его в первом чтении с учетом свежих комитетских поправок.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле-2025 правительство Украины увеличило долю бронирования работников критической инфраструктуры до 75%. Кроме того, 100% бронирования получили работники государственных предприятий Минобороны.

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