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Булгур с овощами на сковороде: рецепт полезного и бюджетного блюда
Булгур – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для приготовления вкусных каш, супов и даже салатов. Еще ее можно не просто варить в кастрюле, но и готовить на сковороде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного булгура, с морковью, капустой и специями.
Ингредиенты:
- 1 луковица
- 1 морковь
- 1/3 молодой капусты (небольшой)
- 100 г булгуру
- 200 г горячей воды
- соль, сахар, перец
Способ приготовления:
1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, затем добавляем капусту. Солим, обязательно добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне к размягчению капусты.
2. Булгур обязательно промываем и добавляем в овощи. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.
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