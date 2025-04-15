Булгур с овощами на сковороде: рецепт полезного и бюджетного блюда

Булгур – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для приготовления вкусных каш, супов и даже салатов. Еще ее можно не просто варить в кастрюле, но и готовить на сковороде.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного булгура, с морковью, капустой и специями.

Ингредиенты:

1 луковица

1 морковь

1/3 молодой капусты (небольшой)

100 г булгуру

200 г горячей воды

соль, сахар, перец

Способ приготовления:

1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, затем добавляем капусту. Солим, обязательно добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне к размягчению капусты.

2. Булгур обязательно промываем и добавляем в овощи. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: