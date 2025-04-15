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Булгур с овощами на сковороде: рецепт полезного и бюджетного блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
2,2 т.
Булгур с овощами на сковороде: рецепт полезного и бюджетного блюда

Булгур – очень полезная и вкусная крупа, которая может быть основой для приготовления вкусных каш, супов и даже салатов. Еще ее можно не просто варить в кастрюле, но и готовить на сковороде.

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Вкусный булгур с овощами

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного булгура, с морковью, капустой и специями. 

Рецепт булгура

Ингредиенты:

  • 1 луковица
  • 1 морковь
  • 1/3 молодой капусты (небольшой)
  • 100 г булгуру 
  • 200 г горячей воды
  • соль, сахар, перец

Способ приготовления: 

1. На сковороде обжариваем сначала лук с морковью, затем добавляем капусту. Солим, обязательно добавляем немного сахара и черный перец. Готовим на среднем огне к размягчению капусты.

Капуста с морковью

2. Булгур обязательно промываем и добавляем в овощи. Заливаем кипятком, накрываем крышкой и готовим 15-20 минут на низком огне.

Готовый булгур

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