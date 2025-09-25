Будут заморозки: синоптик рассказала, какой погоды ждать в Украине до конца недели. Карта

До конца недели в Украине погода будет сухой и солнечной, с умеренной температурой. Однако в воскресенье ситуация немного изменится: в северной части пройдут небольшие дожди.

Прогнозом поделилась синоптик Наталья Диденко. В Telegram она объяснила, что в пятницу и субботу погодные условия будет определять антициклон Petralilly, который в последний день этой недели уступит место атмосферному фронту.

Прогноз погоды на пятницу и субботу, 26–27 сентября

Практически повсеместно в Украине ожидается лишь небольшая облачность. В ночь на 26 сентября будет холодно, +2...+9 градусов. На севере, местами на западе, северо-востоке и в центре – заморозки на поверхности почвы.

Днем в среднем воздух прогреется до +13...+16, на юге до +15...+18 градусов.

В Киеве в пятницу будет преобладать сухая солнечная прохладная погода с температурой воздуха ночью +2...+5 (на окраинах вероятны заморозки на почве), днем +13...+15 градусов.

В субботу погода будет практически такой же, однако ночь будет значительно теплее. Почти во всех областях термометры покажут +3...+5, на юге +5...+9 градусов.

Прогноз погоды на воскресенье, 28 сентября

В северной части Украины возможны осадки, а погода будет облачной.

"Эти дожди охватят собственно северные области плюс Волынь, Ривненскую и Харьковскую области. На остальной территории 28 сентября будет преобладать сухая погода", – заявила Диденко.

Киевлянам в воскресенье тоже стоит прихватить зонтики. "Коварный северо-восточный атмосферный фронт обусловит увеличение облачности и дождь. Но ненадолго. Солнышко еще вернется!" – заявила синоптик.

Как писал OBOZ.UA, средняя температура воздуха в нашей стране в октябре ожидается в пределах 7–13 тепла. Это на 1 градус выше обычного показателя, сообщали ранее в Укргидрометцентре.

