'Будут ротации': Зеленский обсудил с Сибигой работу МИД и дипломатического корпуса

В понедельник, 5 января, президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад министра иностранных дел Андрея Сибиги. С главой внешнеполитического ведомства он обсудил результаты работы и будущие ротации в дипломатическом корпусе.

Видео дня

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале. Одной из тем встречи стали итоги дипломатической работы Украины в 2025 году.

Были также определены основные задачи на этот год. Главное – чтобы каждая договоренность в интересах Украины, каждое соглашение и партнерство работали на сто процентов, отметил гарант.

Кроме того, с Сибигой он говорил о ротации в дипломатическом корпусе – ближайшее время министр должен представить соответствующие кандидатуры.

"Учитывая необходимость неизменно результативной работы МИД Украины, будет избрана и кандидатура нового первого заместителя министра иностранных дел. Ожидаю предложений для решения. Слава Украине!" – написал Зеленский.

Ранее он провел встречу с Дмитрием Кулебой, который ранее возглавлял МИД Украины.

"Обсудили ситуацию вокруг Украины – как политическую, так и информационную. Важно, чтобы украинский взгляд на вещи в мире был представлен и чтобы это было достаточно сильно. Рад, что Дмитрий – в команде Украины, и мы договорились определить направления дальнейшего взаимодействия", – сообщил президент.

Мы также писали о том, что 5 января президент Владимир Зеленский назначил постпреда Украины в ООН Сергея Кислицу первым заместителем главы Офиса президента Украины. Также советником по вопросам экономического развития была назначена Христя Фриланд.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком, во время которой очертил ключевые задачи по противодействию стране-агрессору России. Глава государства отметил необходимость усиления украинских операций и достижения ощутимых результатов в уничтожении врага.

Кроме того, обсудили кандидатуры на должность нового руководителя спецслужбы. Временно исполнять обязанности председателя СБУ будет Евгений Хмара, который до этого возглавлял Центр Специальных операций "А" СБУ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!