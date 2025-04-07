Будут ли морозы до 10 градусов в апреле: синоптик дала ответ и предупредила о 'сюрпризах'

В первой декаде апреля в Украине продолжится похолодание с ночными заморозками в воздухе и снегом в течение суток. В некоторых областях возможно образование снежного покрова высотой до 10 сантиметров, "сюрприз" в виде гололедицы на дорогах, а в Карпатах – мороз до -9 °С.

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На большинстве территории страны температурные "минусы" тоже будут, но меньше, а в целом апрельский холод продержится по меньшей мере около недели. О погоде на это время рассказала в интервью СМИ синоптикиня, представитель Украинского гидрометеорологического центра (УкрГМЦ) Наталья Птуха.

На Вербное воскресенье будет прохладно

Ранее синоптики объясняли, что резкое похолодание в Украине с 5-6 апреля вызвано заходом холодного воздуха арктического происхождения с северных направлений: оно привело к образованию активного циклона, который и обусловил усложнение погодных условий и снижение температуры.

Сейчас отмечают, что с 7-8 апреля и почти всю неделю, которую называют Вербной, в стране все еще будет держаться холодная погода.

По словам Птухи, в понедельник, 7 апреля, практически уже во всех регионах может быть небольшой снег. Температура воздуха днем всего +1… +4°С. На востоке и юго-востоке небольшие дожди и в течение суток уже +3… +8 °С.

Ветер будет переходить на северо-западный, 5-12 м/с, местами возможны порывы до 15-20 м/с.

8-9 апреля также сохранится холодная погода. Ночью будут заморозки. Интенсивность 0… -5 °С остается, в Карпатах даже -4… -9 °С. А в дневные часы +1… +7 °С почти во всех областях.

Во вторник без существенных осадков. В среду еще может пролетать мокрый снег, но его интенсивность и площадь охвата будет меньше: на юге мокрый снег с дождем, на юго-востоке – без существенных осадков.

"С 10 апреля пока каких-либо резких повышений температуры не видно. Временами небольшой мокрый снег и дождь может быть. Ночью заморозки сохраняются, 0… -5 °С, днем +1… +8 °С. А 12 и 14 апреля немного теплее будет разве что на юге, +7… +13 °С", – отметила синоптик УкрГМЦ.

Она подтвердила, что вся неделя будет холодной, поэтому и на Вербное воскресенье в Украине, вероятно, удержится похолодание. Сейчас на сайте УкрГМЦ представлен вероятный прогноз погоды до 11 апреля.

Согласно ему, к этому времени в стране средняя температура составит 0... -2 °С ночью и +2... +4°С днем, будет идти дождь/снег, возможны порывы ветра до 7-12 м/с. На юге 7-9 апреля облачно с прояснениями, а 10-11 апреля – облачно, как и на остальной территории страны в течение всей недели.

Возможны ли сильные морозы и осадки в апреле?

Синоптик повторила, что только в Карпатах может быть -4... -9 °С, а на остальной территории ожидается до -5 °С. Она согласилась, что это апрельское похолодание является своеобразной компенсацией за то аномальное тепло, которое наблюдалось этой зимой и в начале весны.

Чем-то чрезвычайно аномальным специалисты это не называют. Но говорят: на фоне того, что март этого года был очень теплый (практически самый теплый за всю историю наблюдений в некоторых регионах) и довольно рано началась вегетация растений, сейчас такое снижение температуры будет очень негативным, особенно для плодовых деревьев.

По словам Птухи, из осадков на этой неделе пока ожидаются дожди и мокрый снег – все в пределах умеренного. В западных, Винницкой, Житомирской, Киевской, Черниговской областях может быть временное и локальное образование снежного покрова 3-10 см.

"Видим, что ночные температуры ниже 0 градусов, поэтому он может задерживаться на поверхностях. Конечно, на дорогах этих областей возможна гололедица. Поэтому водителям нужно быть максимально внимательными и осторожными", – предупредила синоптик о возможных "сюрпризах".

Она добавила, что прекращение осадков в Украине, предварительно, прогнозируется уже с 14 апреля.

Когда в Украину снова придет потепление?

Озвучивать практические значения спикер УкрГМЦ не стал, объясняя: даже в обзорной синоптической перспективе на пять-десять суток, то есть до 14 апреля, этого точно не ожидается.

"В дальнейшем, конечно, есть вероятность. Потому что в апреле температурные показатели, если говорить об абсолютных максимумах, могут быть гораздо выше. В истории даже до +30 градусов было зафиксировано. Как будет в этом году – пока невозможно сказать. Но, конечно, после холода теоретически должно быть потепление. И надеемся, что все же в условиях, что весеннее солнце уже выше горизонта, оно будет лучше прогревать приземный слой воздуха", – добавила Птуха.

Также синоптик пока не прогнозирует погоду на православную Пасху 2025 года. По ее словам, реально до 20 апреля даже тенденций нет по этому поводу, но есть надежда, что после 14 апреля уже будет определенная перестройка синоптической картины в Украине и температура хоть немного повысится.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые синоптики уже составляют прогнозы по погодным "сюрпризам" в мае 2025 года. Предварительно, погода в этом месяце может порадовать украинцев теплом и одновременно приготовить неожиданные температурные перепады.

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