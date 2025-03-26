Будут играть кармические связи: астропрогноз на 26 марта

В среду, 26 марта, длится 27-месячный день. Луна находится в Водолее, но к ночи перейдет в Рыбы, Солнце остается в Овне.

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Чего стоит ждать с этого дня, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, после сложного вторника, этот день будет в целом более легким, но все равно достаточно напряженным.

"Это энергия Сатурна будет играть. Какие-то кармические связи могут подняться, неприятные разговоры, что-то может разочаровать, что-то расстроить", – предупредила астролог. Она посоветовала не назначать на этот день важные переговоры, не заключать договоренности и не подписывать контракты.

Тем, кто хочет иметь успешный день, Исита Гая посоветовала прожить его в состоянии наблюдения. "Какие-то триггерные ситуации моменты могут с вами случаться, но если вы в позиции когда вы наблюдаете и вы ожидаете что что-либо может произойти, внутри становится спокойно. Будьте в позиции наблюдателя в этот день", – призвала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 26 марта для всех знаков зодиака – кто сегодня почувствует смелость, а кому придется быть честным с собой.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

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