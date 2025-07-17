'Буду слушать то, что хочу': в Одессе таксист выгнал из салона пассажирку, которая попросила выключить русскую музыку. Видео

В Одессе произошла неприятная ситуация во время поездки на такси. Пассажирка попросила водителя выключить русскую музыку в салоне, однако получила резкий и нецензурный ответ.

Видео дня

В результате водитель просто выгнал женщину из машины. Соответствующее видео распространили в соцсетях.

На опубликованном в сети видео слышно, как водитель сервиса Bolt грубо высказывается в адрес пассажирки.

"Выйдите на*уй из машины, бл**ь! Я здесь буду слушать то, что хочу", – заявил водитель на простую просьбу об отключении музыки.

Видео этого конфликта быстро распространилось в соцсетях и вызвало волну обсуждений.

OBOZ.UA обратился в службу поддержки компании Bolt, в которой работает водитель, чтобы получить официальный комментарий по ситуации. Как только ответ будет получен, мы его опубликуем.

Напомним, в Украине с новой силой вспыхнула дискуссия вокруг российской музыки, которая продолжает оставаться доступной на стриминговых платформах, несмотря на полномасштабную войну. В ответ на эту проблему Украинское агентство по авторским и смежным правам (УААСП) инициировало открытое письмо, в котором призвало власти заблокировать российские песни в Apple Music, Spotify, YouTube Music и других сервисах. Документ уже передан в Офис президента, Кабинет министров, Аппарат Верховной Рады Украины, Совет национальной безопасности и обороны и к Уполномоченному по защите государственного языка.

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