'Они спонсируют войну'. В Украине хотят заблокировать российскую музыку: кто попадет под удар в первую очередь

В Украине с новой силой вспыхнула дискуссия вокруг российской музыки, которая продолжает оставаться доступной на стриминговых платформах, несмотря на полномасштабную войну. В ответ на эту проблему Украинское агентство по авторским и смежным правам (УААСП) инициировало открытое письмо, в котором призвало власти заблокировать российские песни в Apple Music, Spotify, YouTube Music и других сервисах. Документ уже передан в Офис Президента, Кабинет Министров, Аппарат Верховной Рады Украины, Совет национальной безопасности и обороны и к Уполномоченному по защите государственного языка.

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Авторы обращения, которое опубликовали в Facebook, отмечают: речь идет не просто об эстетике или вкусах – это вопрос национальной безопасности. Ведь, по данным УААСП, российские музыканты, которые активно зарабатывают на украинской аудитории, открыто заявляют о переводе средств в поддержку российской армии. В частности, представители групп AY YOLA (с треком Homay) и Betsy (Sigma Boy) публично поблагодарили украинских слушателей за высокие доходы от прослушиваний и заявили, что эти деньги идут на поддержку российских военных, которые ведут войну против Украины.

Документ подписали 130 деятелей культуры, в том числе участники ТНМК, "Другої Ріки", Melovin и другие представители украинского музыкального сообщества.

По мнению инициаторов, ситуация критическая: за три года войны в Украине так и не было разработано ни одного действенного механизма для технического ограничения русскоязычного контента на территории страны. Более того, часть украинских лейблов по сей день сотрудничает с российскими коллегами или транслирует российский продукт на территории Украины.

"Мы призываем соответствующие государственные органы, включая Уполномоченного по вопросам защиты государственного языка, наконец разработать и принять достаточные, адекватные вызовам меры для защиты украинского культурного пространства от экспансии русскоязычного контента и русской музыки. Меры, которые в течение трех лет широкомасштабной войны до сих пор, к сожалению, не были приняты", – обратились авторы открытого письма.

К инициативе присоединился и кандидат на должность языкового омбудсмена Украины – актер и режиссер Александр Завальский. Он опубликовал в Facebook пост, в котором назвал требование заблокировать русские песни "чрезвычайно важным" и пообещал поддерживать подобные инициативы независимо от того, займет ли должность.

"Пока украинская армия защищает наши земли, уничтожая врага, ФСБ за деньги "Газпрома" не прекращает свое влияние на наше культурное пространство, – написал Завальский. – Я обязательно поддержу не только эту, а любую инициативу, направленную на защиту украинской культуры. Независимо от того, будет ли я назначен языковым омбудсменом или нет. Ведь сейчас этот вопрос касается государственной безопасности, а значит – каждого из нас".

Он также представил план действий, условно названный "пять шагов", чтобы улучшить статусность и важность украинского языка в украинском обществе.

Среди них:

Сохранение института языкового омбудсмена. Блокировка русской музыки на стриминговых платформах через обращение к СНБО и Минцифры. Запуск кампании "Мода на украинский" с инфлюенсерами. Переход на украинский язык в ВСУ через практические инициативы. Продвижение языка через диалог, опросы и систему поощрения, а не давление.

"Вместо давления – мы предложим конкретные преимущества перехода на украинский. Каждая стратегия продвижения языка будет основываться на опросах, диалоге, уважении и системе поощрения. Потому что языковая политика – это не карательный инструмент, а путь к единству", – подчеркнул Александр Завальский.

Ранее, в марте 2025 года, на аналогичную инициативу украинцев в виде петиции ответил премьер-министр Денис Шмыгаль. Петиция, которая набрала более 25 тысяч подписей меньше чем за неделю, призывала запретить русскоязычные песни на платформах, однако Шмыгаль признал, что сейчас в украинском законодательстве нет механизмов для блокировки музыки по языковому признаку. В то же время он пообещал разработку украинских аналогов европейских Digital Services Act (DSA) и Digital Markets Act (DMA), которые позволили бы влиять на информационный контент техническими способами.

Пока окончательного решения нет, однако публичное давление растет. Ситуация осложняется тем, что музыкальные платформы, такие как Apple Music и Spotify, не имеют национальных филиалов в Украине, а их регулирование происходит на международном уровне.

Ранее OBOZ.UA писал, что актер Богдан Бенюк ответил, как раз и навсегда решить языковой вопрос и кто обязательно должен перейти на украинский. Артист отметил, что эта проблема преследует народ веками, и именно полномасштабная война с РФ может поспособствовать тому, чтобы отречься от русского.

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