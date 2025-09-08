Будьте собой и избавьтесь от лишних вещей: как сезон Девы влияет на каждый знак Зодиака

Если вы готовы сосредоточиться на стабилизации всех сфер после летних развлечений и вернуться к нормальной жизни, вам просто повезло — сезон Девы создан именно для этого. Он охватывает промежуток времени между первым и последним днями рождения Девы, который начался с 23 августа и заканчивается 22 сентября.

Общие темы финансового благоразумия, повышенной трудовой этики и избавления от лишних вещей будут ориентиром для всех знаков Зодиака на протяжении всего сезона, причем на каждый из них это будет влиять по-разному, пишет OBOZ.UA.

Овен

В течение сезона Девы самое время сосредоточиться на работе. Как огненный знак, вы можете ярко и горячо палить в сложных ситуациях, но этот период должен принести охлаждающий эффект, который поможет вам подходить к любым вызовам на работе методично и логично.

Вам может быть легче сдерживать свою естественную импульсивность, особенно если вы обнаружили, что она вредит вашим финансам или отношениям. Это идеальный сезон для Овнов, чтобы взять под контроль свою карьеру и развить свои и без того недооцененные организаторские способности.

Телец

Сезон Девы, вероятно, обнаружит больше вашей эмпирической стороны, что сделает его отличным временем, чтобы переориентироваться на определение этого 5-летнего плана.

Однако, сезон Девы может усложнить ваши романтические начинания. Когда звезды обнаружат вашу ответственную сторону, как это происходит в сезон Девы, это может создать дисбаланс между этой стороной вас самих и вашей более романтической натурой. Поэтому, в течение этого сезона, не забывайте делать перерыв в упорном труде и наслаждаться более приятной стороной жизни.

Близнецы

Как общительная, но порой нерешительная личность, вы можете столкнуться с некоторыми трудностями в сезон Девы. Однако Близнецы бесконечно адаптивны, и даже если вам трудно ориентироваться в более ограничительной и ответственной астрологической арке, вы ее преодолеете.

Поскольку вы наслаждаетесь временем, проведенным с друзьями и семьей, используйте их как выход для любого беспокойства, которое возникает в течение сезона. Так же воспользуйтесь аналитическим настроем и усвойте как можно больше новой информации. Будь то для работы или для развлечения, это может помочь вам приблизиться к вашим будущим целям.

Рак

Раку, как водному знаку Зодиака с глубокой эмоциональностью, может быть трудно в повседневной жизни найти связь с более конкретной, аналитической стороной вещей. Но сезон Девы может иметь хорошее влияние на построение моста между ними.

Вместо того, чтобы использовать этот сезон, чтобы углубиться в свою карьеру, возьмите практические настроения, стоящие за этим, и переоцените отношения в вашей жизни. Ваша эмоциональная вовлеченность в эти связи, возможно, сделала вас слепым к некоторым глубинным проблемам. Если вы их обнаружили, это может быть идеальное время, чтобы поговорить о них и вместе их решить.

Лев

Трудно расстроить Льва. Львы не особо созданы для процветания в сезон самоограниченной и ответственной Девы, но им точно стоит воспользоваться возможностью сосредоточиться на своих финансах.

Этот сезон может быть идеальной возможностью восстановить ваши сбережения. Мы знаем, что вы любите приятные моменты для себя, но сейчас самое время временно приостановить празднование.

Дева

С Днем рождения, крошки-Девы! Это ваше время сиять и принять все качества, которыми вас одарили звезды. Поскольку вы вступили в свой сезон, вы, вероятно, почувствуете мощную положительную энергию, которая влияет на все ваши решения. Пришло время удвоить эту добрую энергию, вкладывая ее во все ваши занятия. Побалуйте себя, организуя, маркируя и планируя вволю.

Весы

Ориентация на факты для Весов и Девы в сезоне может противоречить вашей интуиции, поэтому этот лунный период может быть испытанием.

Но не все сулит вам плохое настроение, Весы. Сезон Девы должен принести с собой период охлаждения, который будет побуждать более вспыльчивых людей набраться терпения. Вам и вашим весам стоит насладиться этим коротким моментом равновесия.

Скорпион

Сезон Девы может принести в вашу жизнь множество новых людей, и как невероятно верный, хоть и пугающий, друг, это может быть отличным временем для расширения вашего круга общения. Это ощущение поиска "своих" людей может распространиться и на рабочее место. Прислушайтесь к этим новым коллегам, чтобы сделать выход на работу тем, чего вы с нетерпением ждете.

Проанализируйте своих друзей и снова посвятите себя своему близкому кругу. Используйте энергию Девы, чтобы определить, кто полностью предан своему делу, а от кого вам, возможно, нужно отступить.

Стрелец

Стрельцы, ваша импульсивность и склонность не думать, а просто делать обычно творят чудеса в течение года, но с приближением сезона Девы вам может быть трудно. Вы не созданы для того, чтобы быть связанными таблицами и логическими решениями, но именно это делает этот сезон отличной возможностью для вашего роста.

Подумайте о тех сферах своей жизни, которые вы избегали разобраться: отправка заявок, ремонт дома или составление бюджета. В сезон Девы вы можете взять тот же пыл, который вы имеете для планирования следующего приключения, и перенести его на эти менее веселые сферы своей жизни.

Козерог

Козероги, это время, когда вам следует выйти из своей рутины и превратить свою настойчивость в ресурс, который поможет достичь новых высот.

Путешествия, то ли в соседний город, то ли на совсем другой континент, расширят ваши границы и дадут вам необходимый отдых.

Несомненно, вы будете продолжать доминировать на своей работе, поэтому можете выделить себе неделю-две в течение сезона Девы, чтобы исследовать мир, прежде чем вернуться к своему рабочему дню.

Водолей

Для Водолеев сезон Девы – это время заглянуть внутрь себя. Откройте кристаллы и медитативные мантры; время заняться самоанализом. В вашем арсенале есть все инструменты для исследования вашего внутреннего сознания, ведь никто не понимает вас так, как вы сами! Но восстановление связи со своим центром поможет вам быть более эмоционально доступными для отношений.

Мы знаем, что глубокое копание может обнаружить как опасности, так и сокровища, поэтому не пугайтесь, если затронете неприятные похороненные воспоминания. Если вы чувствуете себя комфортно, возможно, самое время посмотреть им в глаза и избавиться от них.

Рыбы

Как и другие водные знаки, Рыбы проведут эмоционально наполненный сезон Девы. Как глубоко интуитивный и чуткий человек, вы уже идете по жизни, будучи эмпатичным к другим людям. Иногда весь этот шум может затруднить установление крепкой дружбы и отношений.

К счастью, этот сезон подготовил вашу карту к получению необходимой социализации. Приготовьтесь к множеству разговоров. Вместо того, чтобы отстраняться от мира, примите прекрасных людей, которых он может предложить.

