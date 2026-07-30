Будьте осторожны с этими комнатными цветами: они привлекают клопов
Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google
Клопы — это вредители, которые умеют прятаться. Из-за этого в начале заражения они могут быть практически незаметны. К счастью, существуют характерные признаки, которые могут предупредить нас и указать на их присутствие.
Одним из тревожных признаков являются тёмные пятна на листьях. Обычно это маленькие коричневые или чёрные пятнышки, появляющиеся на нижней стороне листовых пластин. Кроме того, подойдя к растениям, вы можете заметить неприятный запах возле горшка, пишет OBOZ.UA.
Кроме того, растение может потерять свой естественный цвет или начать желтеть. Также может произойти общее ухудшение его состояния, что приведет к постепенному увяданию стеблей и листьев. Эти симптомы могут помочь нам быстро выявить проблему.
Вот некоторые растения, которые могут привлекать полужесткокрылых:
Фикусы – у них густая листва, а почва медленно высыхает, поэтому они являются хорошим укрытием для вредителей.
Орхидеи – если у них недостаточная циркуляция воздуха вокруг субстрата и листьев, они могут подвергаться нападениям насекомых.
Папоротники – для развития нуждаются в постоянной влажности, что способствует существованию вредителей.
Плющи – также отличаются высокой влажностью и обычно растут в тенистых местах, что позволяет им служить хорошим укрытием для клопов.
Кроме того, любые растения, посаженные в водонепроницаемой, тяжелой почве, или те, которые требуют частого полива или опрыскивания, также могут представлять угрозу. Это идеальные условия для размножения вредителей.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что поможет стимулировать цветение петуний — удобрение готовится из обычных кухонных отходов.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.