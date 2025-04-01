Будьте активны: астропрогноз на 1 апреля

Во вторник, 1 апреля, длится 4 лунный день. Луна находится в Тельце, Солнце – в Овне.

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Каким будет такой вторник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала настроиться сегодня на успех.

По словам астролога, первый день апреля – это достаточно необычный энергетический день. "Вторник – это Марс, это энергия огня, первое число – это Солнце также огненная энергия, поэтому вы можете надеть красный цвет, вы можете надеть желтый, оранжевый цвет", – порекомендовала Исита Гая.

Также она спрогнозировала, что в этот день может возникнуть желание добиваться своих целей. "Вам захочется бежать, не останавливаясь, вам захочется побеждать, поднимется энергия, потенциал", - объяснила астролог.

Она посоветовала, быть активными в этот вторник, ставить цели. Можно сходить в спортзал или заниматься очищением своего тела. "И все дела, которые будут начать в этот день, будут абсолютно удачными", – пообещала Исита Гая.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 1 апреля для всех знаков зодиака – кому сегодня обещают приготовиться к сюрпризам.

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