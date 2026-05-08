'Будете жить вечно': футуролог спрогнозировал, когда человечество достигнет 'второй космической скорости долголетия'

Человечество может достичь так называемой "скорости бегства долголетия" уже к 2029 году. Речь идет о моменте, когда развитие медицины и технологий позволит увеличивать ожидаемую продолжительность жизни быстрее, чем человек стареет.

Об этом заявил американский компьютерный ученый и футурист Рэй Курцвейл заявил. Футурист пояснил, что эта концепция не означает бессмертие, а касается постепенного увеличения средней продолжительности жизни благодаря новым медицинским возможностям.

Идея "скорости бегства долголетия" давно обсуждается среди футуристов и сторонников технологического развития. Ее суть заключается в том, что наука может достичь такого уровня, когда медицинские открытия будут компенсировать процесс старения быстрее, чем он происходит.

Например, за один календарный год человек физически будет стареть на год, но благодаря новым методам лечения, лекарствам и технологиям его ожидаемая продолжительность жизни может увеличиваться более чем на год. Условно говоря, человек как бы будет "возвращать" себе часть времени жизни.

Курцвейл убежден, что медицинский прогресс сейчас ускоряется очень быстро. В качестве примера он привел создание вакцины против COVID-19. По его словам, на анализ миллиардов вариантов мРНК понадобилось всего два дня, а саму вакцину создали менее чем за год (примерно за десять месяцев).

Также футурист обратил внимание на развитие так называемой симулированной биологии. Речь идет об использовании компьютерных технологий и моделирования для изучения биологических процессов и создания новых методов лечения. По мнению Курцвейла, именно такие технологии могут обеспечить серьезный прорыв в медицине уже в ближайшие годы.

В то же время он подчеркнул, что даже достижение "скорости бегства долголетия" не будет означать, что люди станут бессмертными. Курцвейл объяснил, что люди все равно могут умирать из-за болезней или несчастных случаев.

По его словам, даже если можно будет прогнозировать еще много десятилетий жизни для конкретного человека, это не отменяет рисков, которые существуют в реальной жизни. В частности, остаются опасные заболевания, мутации, вызывающие рак, а также аварии или другие непредсказуемые ситуации.

Курцвейл считает, что часть таких рисков в будущем также могут уменьшить технологии. Например, он предполагает, что развитие автономных автомобилей позволит сократить количество смертельных аварий.

Однако понятие "ожидаемая продолжительность жизни" не означает фактическую продолжительность жизни каждого отдельного человека. Концепция базируется именно на статистических показателях средней продолжительности жизни населения.

Кроме того, даже если такие технологии действительно появятся, они не обязательно станут доступными для всех людей одновременно. Для этого нужны современная медицинская инфраструктура, дорогие технологии и широкий доступ к лечению, что выглядит маловероятным в ближайшие три года.

