Будет тепло до +26: где в Украине задержится 'бабье лето'. Прогноз

В понедельник, 23 октября, в Украине будет теплая погода. Во всех регионах задержится "бабье лето".

Об этом сообщает Укргидрометцентр. В некоторых областях будет облачно с прояснениями (чтобы просмотреть карту, доскролльте до конца страницы).

"Ночью в западных, днем в северо-восточных и восточных областях небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков", – говорится в сообщении.

Синоптики обещают ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с. В северной части местами порывы 15-20 м/с.

"Температура ночью 8-13°, днем 14-19°, в западных и северных областях 11-16°; в южной части ночью 12-17°, днем 21-26°", – добавили в Укргидрометцентре.

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В Киевской области также будет облачно с прояснениями, однако без существенных осадков.

"Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура по области ночью 8-13°, днем 11-16°", – прогнозируют синоптики.

В столице Украины – Киеве ночью ожидается 11-13°, днем – 14-16°.

Кроме того, синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях по Киевской области.

"Днем 23 октября порывы ветра 15-20 м/с. І уровень опасности", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, зима в этом году снова может быть достаточно теплой и мягкой, как и в прошлом. Более того, вполне возможно, что зимой будет еще теплее. Морозы будут, но не слишком сильные и не слишком часто. Осадков будет мало, из-за высоких температур воздух пойдет преимущественно о мокром снеге или снеге с дождем. Новый год также, вероятнее всего, будет "плюсовым", а значит, бесснежным.

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