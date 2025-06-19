Будет прохладнее: синоптик уточнила прогноз на пятницу в Украине. Карта

В пятницу, 20 июня, в Украине станет заметно прохладнее. Температура воздуха в большинстве регионов будет колебаться в пределах +15...+21 °C.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. По ее словам, на погоду влияет холодный атмосферный фронт. В его тылу распространяется холодный воздух, поэтому температура воздуха снизится почти везде.

В большинстве областей столбики термометров будут колебаться в пределах +15...+21 °C. Теплее будет только на юге страны - там обещают +20...+25 °C.

Кроме похолодания, ожидается сильный северо-западный ветер с порывами до 15-20 м/с. Это связано с тем, что Украина сейчас находится между двумя мощными атмосферными системами - антициклоном на западе и циклоном на востоке. Именно это противостояние, по словам Диденко, и вызывает усиление ветра.

Дожди и местами грозы наиболее вероятны ночью - на юге, западе и севере страны. В течение дня осадки ожидаются в северных областях, на Волыни, в Ровенской и Харьковской областях. На остальной территории - без существенных осадков.

В столице ожидается прохладная и ветреная пятница. Возможны дожди и гроза. Ветер - северо-западный, порывистый, с возможными штормовыми порывами. Температура воздуха днем опустится до +16...+18 °C.

В субботу прохлада еще будет держаться, однако уже с воскресенья в Украину вернется тепло.

Как сообщал OBOZ.UA, по расчетам мировых прогностических центров, лето в Украине в 2025 году может быть теплым, а средняя за сезон температура воздуха - на 1-2 градуса выше нормы. Июль будет с дождями и грозами и может стать самым жарким месяцем сезона, а в августе не исключен дефицит осадков.

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