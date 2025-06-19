В Украину идет похолодание: в Гидрометцентре назвали даты и объяснили, будет ли этим летом жара

В течение ближайших дней Украину ждет похолодание. Погода в Украине будет почти не похожей на привычную для этого времени года. Снижение температуры начнется в пятницу, 20 июня, и продлится до воскресенья, 22 июня. Со следующей недели тренд снова пойдет вверх - температуры начнут расти. Правда, не резко и не существенно. Столбик термометра не будет пересекать отметку +30 градусов.

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Можно ли ожидать жару, на +35 градусов? В обозримой перспективе синоптики такого не прогнозируют. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Похолодание и постепенное потепление: что ждет Украину в ближайшие дни

"Существенных изменений в ближайшие дни мы не ожидаем. Даже температурный фон будет оставаться примерно в таких же пределах, но на выходные температура может снизиться еще на несколько градусов", – сообщила синоптик. По ее словам, украинцы почувствуют похолодание в пятницу и субботу, однако, "преимущественно это касается западных и северных областей".

Относительное потепление не заставит себя ждать - оно начнется уже в воскресенье. При этом "повышение температуры также будет постепенным, не резким, не стремительным. В воскресенье уже будет немножко теплее, чем в субботу. Но с начала следующей недели снова будет стабилизироваться температурный фон, выходить на такие пределы, как сейчас, и даже на несколько градусов выше", – уточнила Наталья Птуха.

В пятницу местами будет всего +8 градусов

В пятницу и субботу, 20 и 21 июня, температура снизится. По всей территории Украины, кроме большинства западных областей, синоптики предусматривают небольшой кратковременный дождь, который вызовет атмосферный, проходящий по стране.

Ночью ожидается всего +8... +13 градусов, днем также будет достаточно прохладно, до +16... +21 градуса. Лишь в южной части Украины будет несколько теплее, ночью +13... +18 градусов, днем +21... +26 градусов.

В воскресенье на понедельник, 22 и 23 июня, синоптики ожидают потепления. "Ночью температура остается на уровне +9... +15 градусов, днем +19... +25 градусов. 23 июня на правобережье уже +23... +29 градусов. То есть достаточно комфортные температуры", – отметила синоптик.

Она добавила, что в течение ближайших дней жары с температурными показателями +35 градусов и выше не предвидится. На следующей неделе будет повышение температуры, но пока без таких показателей", – сказала Наталья Птуха.

Что с температурой воды в морях и реках?

Температура воды на побережье Черного моря будет в пределах +15... +18 градусов. Река Днепр прогреется лучше, до комфортных +20 градусов.

Детальный прогноз погоды для всех регионов от Украинского гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал погодные карты на период до 23 июня. Судя по ним, в стране будет сохраняться в целом комфортная погода. Жары не предвидится.

В пятницу, 20 июня, в стране ожидается довольно прохладная для этого времени года погода, особенно на севере и западе. Там ночью воздух будет прогреваться до отметки +8... +12 градусов, днем до +17... +21 градусов. В центральных и восточных регионах будет на несколько градусов теплее. На юге в ночные часы ожидается до +17 градусов, в дневные до +25 градусов. На севере, некоторых районах центра и востока возможны кратковременные дожди.

В субботу, 21 июня, на всей территории Украины будет сохраняться довольно прохладная погода. Температурный максимум на уровне +25 градусов ожидается лишь в Крыму, в то время как в большинстве регионов столбик термометра будет подниматься не выше +18... +21 градуса. Кратковременные дожди синоптики прогнозируют в ряде регионов на севере, в центре, на юге и востоке.

В воскресенье, 22 июня, осадков в Украине не предвидится. В то же время температуры будут оставаться довольно умеренными. Ночью воздух будет прогреваться до +11... +13 градусов, днем до +21... +23 градусов. На Луганщине может быть несколько прохладнее, на юге на несколько градусов теплее.

В понедельник, 23 июня, в некоторых регионах юга, востока и севера ожидаются кратковременные дожди. В то же время температурные показатели повысятся по сравнению с предыдущими днями. Теплее всего будет на западе, где воздух днем будет прогреваться до +28 градусов, прохладнее всего на востоке, где ожидается до +22... +23 градусов.