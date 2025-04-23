Будет нежным, как масло: делимся секретами и рецептом идеального пюре

Самое простое и вкусное блюдо из картофеля – пюре. Для того, чтобы оно было без комочков, нежным и однородным, нужно знать несколько кулинарных секретов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего пюре, которое очень просто готовится.

Ингредиенты:

Картофель

Масло сливочное

Соль

Зелень

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в подсоленной воде.

2. Слейте воду, разомните картошку с маслом, а после главное – перетрите ее через сито и добавьте после еще немного масла сливочного.

3. В готовое пюре добавьте мелко нарезанный укроп, перемешайте и можно есть!

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