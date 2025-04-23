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Будет нежным, как масло: делимся секретами и рецептом идеального пюре
Самое простое и вкусное блюдо из картофеля – пюре. Для того, чтобы оно было без комочков, нежным и однородным, нужно знать несколько кулинарных секретов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего пюре, которое очень просто готовится.
Ингредиенты:
- Картофель
- Масло сливочное
- Соль
- Зелень
Способ приготовления:
1. Картошку отварите в подсоленной воде.
2. Слейте воду, разомните картошку с маслом, а после главное – перетрите ее через сито и добавьте после еще немного масла сливочного.
3. В готовое пюре добавьте мелко нарезанный укроп, перемешайте и можно есть!
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