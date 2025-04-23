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Будет нежным, как масло: делимся секретами и рецептом идеального пюре

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
210
Вкусное пюре

Самое простое и вкусное блюдо из картофеля – пюре. Для того, чтобы оно было без комочков, нежным и однородным, нужно знать несколько кулинарных секретов.

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Домашнее пюре без комочков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего пюре, которое очень просто готовится.

Рецепт пюре

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Масло сливочное
  • Соль
  • Зелень

Способ приготовления:

1. Картошку отварите в подсоленной воде.

Как приготовить идеальное пюре

2. Слейте воду, разомните картошку с маслом, а после главное – перетрите ее через сито и добавьте после еще немного масла сливочного.

Сито для пюре

3. В готовое пюре добавьте мелко нарезанный укроп, перемешайте и можно есть!

Готовое пюре с маслом и зеленью

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